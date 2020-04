TA: Sterke aandelen

Mijn gevoel zegt dat naar mijn weten nog nooit iemand de bel heeft gerinkeld op de top of de bodem. Trump heeft gisteren gezegd, burgers koop aandelen want dan ben je slim. We gaan zo als een raket omhoog in q3. Volgens mij heeft hij daarmee de bel gerinkeld en ik hoop op de top zodat dit het begin is van de klap naar beneden.... of is dit wishfull thinking van mij... ben benieuwd