Technisch is de beursbodem nog niet gevormd, althans daar is nog geen hard bewijs voor. Daarvoor moet de AEX minimaal twee keer hetzelfde niveau met succes getest hebben.

Tot nu toe is de AEX slechts éénmaal sterk opgeveerd vanaf de steunzone tussen 389,60 en 409,23. Gezien het matige langetermijn-technische beeld van de AEX is er slechts een gelimiteerd potentieel; er ligt rond 528,68 een stevige weerstand.

In eerdere analyses had ik 482 als barrière aangegeven, deze prognose heb ik dus opwaarts moeten aanpassen. Mea culpa voor het foutieve koersdoel.

Of je al wil instappen hangt af wat je wil kopen. Maar er zijn technisch nog steeds diverse sterke aandelen.

200-dagenlijn

Technisch geldt voor de aandelen pas een koopconditie als aan twee belangrijke voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste moet het betreffende aandeel boven de lijn van het 200-daags gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn) bewegen. Bovendien moet die lijn opwaarts gericht zijn.

Outperformance

Daarnaast moet het aandeel in kwestie minimaal 3 maanden beter hebben gepresteerd dan de beursindex. Nederlandse aandelen vergelijken we dus met de AEX.

Deze tweede voorwaarde, die van outperformance, kunnen we bij Tostramsgrafieken eenvoudig vaststellen door de BOB-lijn (glooiende blauwe doorlopende lijn) te volgen. Die wordt berekend door het aandeel te vergelijken met de AEX. Indien de BOB-lijn stijgt, doet het betreffende aandeel het beter, of minder slecht, dan de beursindex.

Sterke aandelen

Er zijn op dit moment technisch diverse sterke aandelen, die aan bovenstaande technische voorwaarden voldoen. Een van de sterkste aandelen van de Nederlandse beurs op dit moment is Galapagos. Deze Nederlandse biotech is partner van het Amerikaanse Gilead. Galapagos zit al geruime tijd in Tostrams Nederlandse defensieve langetermijnportefeuille.

Wij houden thans een boodschappenlijstje aan met alle Nederlandse aandelen die aan, of bijna aan, onze technische koopconditie voldoen. Dit lijstje zullen we de komende weken zeer goed volgen om de pareltjes te vinden. Bij een enkele is de BOB-lijn nog niet voldoende gedraaid, of moet de koers nog uitbreken. Op dit lijstje staan de volgende aandelen: Ayden, Ahold, Alfen, ASMI, Aventium, DSM, Fagron, IMCD, Just Eat Takeaway en Wolters Kluwer.

Dan Gilead. Volgens analisten zou Gilead een succesvol vaccin tegen het coronavirus in ontwikkeling hebben. Technisch staat Gilead ook op het punt een technisch koopsignaal te geven. Omdat het een actief koopadvies betreft, zit deze analyse in het Tostrams-abonnement, dus voor abonnees. Voor 1 euro (voor de eerste maand) kunt u al kennismaken. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.

Galapagos

Galapagos consolideert binnen de stijgende trend. De hogere bodems wijzen nog wel steeds op aanhoudende vraag bij hogere koersen. Voor een hervatting van de onderliggende uptrend dient Galapagos boven de koerstop van 21 februari rond 252,90 zien te breken.

Slaagt Galapagos hierin dan komt er ruimte vrij voor verdere stijging, in eerste instantie richting 300-325. We handhaven een positieve visie zolang steun 131,55 (bodem van 4 oktober 2019) intact blijft. Weerstand wacht rond 252,90 (top van 21 februari). Ons laatste langetermijn-koopadvies is van oktober 2018; toen is het aandeel ook in Tostrams Nederlandse defensieve langetermijnportefeuille opgenomen.

De 200-dagenlijn van Galapagos (glooiende rode doorlopende lijn) laat een stijgende trend zien. Dit duidt op een positieve technische conditie. De opwaartse B.O.B.-indicator (glooiende blauwe doorlopende lijn) signaleert dat Galapagos consistent beter presteert dan de rest van de markt.