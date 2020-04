BeursVandaag: Vrijmarkt Damrak

Sinds de de reversal van 18 maart zijn we in een nieuw tijdperk beland. Overheden zullen zich eindeloos in de schulden werken in de hoop dat de naiëve Jan Modaal vertrouwen blijft houden in de vierde schuldeconomie waarin we nu leven. Gelukkig lijkt het er op dat de overheden het volk volledig in hun grip hebben. De inflatie zal het winnen en de economie nog verder op hol laten slaan. Met aandelen en bitcoin zit u goed, dollars kun je beter meiden. We gaan dit jaar standen op de beurs zien die logisch compleet tegenstrijdig zullen zijn met het gevoel van veel beleggers. 550 lijkt mij een minimum eind dit jaar, best case gaan we naar de 700 of 750 (dit in het geval van hyperinflatie). Beleggers zijn niet dom en hebben enorm veel macht over de beurs. Een long term crash als 1929 of 2007 zal dit keer niet gebeuren.