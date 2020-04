BeursVandaag: Vrijmarkt Damrak

Koningsdag en beurs open, die discussie voeren we niet meer.

Het is nu eenmaal zo. Dit jaar zijn er trouwens vast mensen blij dat de beurs open is, want anders hadden ze helemaal niks te doen. Over tot de orde van dag, de futures zien er goed uit en de eerste recensie is binnen van Air France-KLM. Duidelijk. Wie roept daar bodemloze put?

Zeg maar hoe de koers straks opent - ik waag me daar nooit aan - want eigenlijk is er niet zo heel veranderd in de beleggingspropositie. Het is niet zo dat er ineens een mooi bedrijf op apegapen ligt door de crisis, er was al eerder en wat langer een en ander aan de hand bij de carrier...

Het is een korte, maar heftige beursweek. Vrijdag zijn de beurzen op VS en VK na dicht in verband met 1 mei en vandaag doen wij maar half mee. Gedurende de rest van de dagen verhapstukken we dit allemaal. Het is veel, heel veel met vooral cijfers Shell, Big tech VS (alle vijf) en rentebesluiten Fed en ECB.

Q1-cijfers bij ons Royal Dutch Shell, Unibail, KPN, Besi, Fugro, Brunel en ForFamers

In de VS komt Big Tech door met Q1's: Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Tesla, Qualcomm en NXP

Verder zijn er cijfers van Boeing, Airbus, ExxonMobil, BP, Chevron, Total, Pfizer, General Electric, Ford, Pfizer, Gilead, Ford, Starbucks, Kraft Heinz, Orange, UBS, HSBC en Royal Bank of Scotland

Fed en ECB nemen een rentebesluit

Inkoopmanagersindices april VS en China

BBP Q1 VS en Frankrijk

Omdat het moet. De bekende cijfers weer en Europa zet deur op een kier:

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/fjCVDO7xMj — Reuters (@Reuters) April 27, 2020

De Bank of Japan gaat onbeperkt obligaties kopen en dat zou de koersen nu hoger zetten. Kijk die AEX future eens, dat ziet er dan wel weer koninklijk uit. Voor de meeschrijvers: vorige week kwam de index tot 517,30, het topje van het beursherstel sinds een maand. Verder valt olie op, alle opslag zit zowat vol.

De dollar levert wat in en de Amerikaanse rente stijgt drie basispunten en de Duitse twee.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:30 Winst Chinese industrie herstelde licht in maart

07:22 'KLM houdt rekening met einde huwelijk met Air France'

26 apr Cijferseizoen in volle gang voor beleggers

26 apr Embraer zint op forse schadevergoeding van Boeing

26 apr Jaarverslag Envipco vertraagd wegens coronacrisis

26 apr Air France-KLM: vrijwillige ontslagen mogelijk eerste stap

25 apr 'Beleggersvertrouwen zakt dieper weg door coronacrisis'

25 apr Uitstel van betaling voor restaurantketen Vapiano

24 apr Wall Street met winst het weekend in

24 apr Marel kent aan personeel 6,1 miljoen aandelenopties toe

24 apr 'Lufthansa mikt op 290 miljoen euro steun Belgische overheid'

24 apr Kabinet wil KLM helpen met 2 tot 4 miljard coronasteun

24 apr Fed schroeft tempo opkoop schuldpapieren verder terug

24 apr Parijs staat garant voor steun aan Air France-KLM

24 apr Kleine plussen op Wall Street

24 apr Kaartenmaker AND sluit boekjaar weer met rode cijfers

Analistenadvies luidt:

Air France-KLM: verlaagd naar under perform en naar €2,10 - Bank of America

AkzoNpobel: naar €78 van €75 - HSBC

Randstad: naar €31 van €28 - Jefferies

Signify: naar €21,50 van €19,50 - JP Morgan

NIBC: naar €8 van €11 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met hoe zat het ook alweer? Heineken trekt het interimdividend in, dit is slot?

08:00 Bayer Q1-cijfers

09:00 Akzo Nobel notering €1,49 ex-dividend

09:00 Heineken notering €1,04 ex-dividend

09:00 Wolters Kluwer notering €0,79 ex-dividend

22:00 NXP Semiconductors Q1-cijfers

En dan nog even dit

Europa gaat ook wat meer open:

Investors bet on testing, treatments for restart of U.S. economy https://t.co/cA7vTrjLK3 pic.twitter.com/cmNi3x9Rxv — Reuters (@Reuters) April 27, 2020

Meer Europa:

EU's COVID recovery spending should be guided by green finance plan: experts https://t.co/loki6nLRn3 pic.twitter.com/eys5KIkynz — Reuters (@Reuters) April 27, 2020

En vol is vol:

Oil falls as crude in U.S. storage nears all-time high https://t.co/EgTXPnT37m pic.twitter.com/GizkKk5zmZ — Reuters (@Reuters) April 27, 2020

Reconstructie:

The 20 minutes that broke the U.S. oil market https://t.co/zw3n6asUfc — Bloomberg (@business) April 26, 2020

Er is nog wel wat nieuws:

Goeiemorgen. De verwachte kapitaalverhoging bij #MDxHealth: #MVM krijgt 22% belang via €12,7m investering aan €0,632 p.a.. Groeikapitaal, heet dat. Of ook: noodzakelijke levenslijn die dilutief is voor bestaande aandeelhouders, omdat gewone kapitaalverhoging onmogelijk was pic.twitter.com/nZG0DQioe6 — Tom Simonts (@TSimonts) April 27, 2020

Onbeperkt? Onbeperkt. De Bank of Japan laat de rente op -0,1%, maar...

Bank of #Japan goes all in w/unlimited bond-buying. BOJ’s prev guideline on govt debt was to increase holdings by $743bn per year. Removing guideline removes a possible limit on CenBank’s purchases at a time when govt will issue new bonds to fund stimulus https://t.co/6ez2MIpEob pic.twitter.com/hWp36W9Lhk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 27, 2020

U kan ook het winstlijntje namen:

G4 central bank balance sheet v MSCI World Index. pic.twitter.com/0nso5HsW0o — jeroen blokland (@jsblokland) April 26, 2020

Zou een stunt zijn:

Bill Gates’s coronavirus vaccine could be ready in 12 months https://t.co/DhDnmd6yGD — Bloomberg (@business) April 27, 2020

En van mens op dier, wat een rotvirus is het:

Catching Covid-19 once may not protect you from getting it again, according to the World Health Organization https://t.co/yBzV7Z1kML — Bloomberg (@business) April 27, 2020

Geniet er intussen van dat we vandaag de vrijmarkt welsiwaar moeten inleveren, maar dat we gelukkig de vrije markt nog hebben op het Damrak nog. Misschien wel minder vanzelfsprekend dan u denkt.

Gelukkig, niks bijzonders, want het is weer net als met vorige crisis: het kapitalisme heeft het weer gedaan. Aldus deze honderd auteurs en ondertekenaars die dankzij het kapitalisme niks beters te doen hebben

https://t.co/C68vG1Dx3B — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 26, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.