TA: Crisisbarometer zakt terug

quote: beer56 schreef op 27 april 2020 08:56:

trouwens de crash kwam bij vola 12

Dat is dan wel weer vrij logisch.Maar als jij nu short gaat op VIX dan zal je zien dat die steeds langzamer daalt. (hoef ik jou niet uit te leggen, weet ik :) ) VIX futures staan op dit moment nog iets in backwardation maar gaan langzaam richting vlak.Heb je een upspike omdat we toch nog even naar 450-400 gaan dan is je hele positie in 1 klap verloren of je moet echt een hoge SL hebben. Omgekeerd als je winst maken wil moet je heel lang op die turbo positie gaan zitten.Het is nu dus het risico / rendement niet meer waard. In mijn ogen dan.Bij futures trading is VIX 1 van de lastigste IMHO.