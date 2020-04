France, KLM en heel veel Air

Een aandeel in een volatiele sector zelfs zonder corona, waarin de marges dun zijn en de investeringen fors. Een aandeel waar twee overheden bijna een derde van alle uitstaande aandelen in handen hebben. Een aandeel waar nogal wat nationale trots en nationale belangen een rol spelen. In zo'n aandeel zou je niet moeten willen beleggen, het laatste wat je daar als belegger kunt verwachten is dat er een solide strategie wordt ontwikkeld en deze op een deugdelijke wijze wordt uitgevoerd.