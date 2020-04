France, KLM en heel veel Air

Misschien reageert de koers morgen wel helemaal... niet. Ik heb er nu twee nachtjes over geslapen en wat is er nieuw aan de beleggingspropositie Air France-KLM? Niets, volgens mij.

Strikt genomen zijn we op de beurs namelijk niks wijzer geworden. Dat Nederland en Frankrijk voor rond €9 à €11 miljard Air France gingen steunen en/of redden zong al een tijdje rond. Ofwel, dat is ingeprijsd. Alleen de manier waarop - directe steun of garantiestellingen - was onduidelijk en dat is het nog steeds.

Dat moet nog worden uitgewerkt en dat kan de koers wel in beweging zetten. Want krijgt de carrier geld cadeau, of worden de duimschroeven aan gedraaid? Wat het ook wordt, één ding is bij Air France-KLM zeker en is een van de weinige dingen waar consensus over is op de beurs: Air France-KLM is géén belegging.

Het bedrijf bestaat formeel sinds 5 mei 2004 en heeft in al die tijd slechts incidenteel iets voor haar aandeelhouders verdiend en geen waarde geschept. Tijdens de kredietcrisis sneuvelde het dividend om nooit meer terug te keren en af en toe maakt het bedrijf eens winst. Of niet. Het is een loterij.

Wat heet, in al die tijd is de waarde van uw centjes gehalveerd bij dit Frans-Nederlandse duo. Dat ik deze grafiek over zo'n lange termijn niet eens logaritmisch hoef te geven - prima leesbaar zo - zegt alles dat de AEX ook niet altijd een even grote vetpot was.

Ja en zeg maar hoe Air France-KLM, dat in een goed jaar ergens tussen €20 en €30 miljard omzet haalt, al die steun gaat terug betalen. De voorwaarden worden vast niet al te raar, maar het bedrijf moet straks, als het weer mag vliegen, in feite helemaal opnieuw beginnen. En vliegen we straks weer net zoveel als we deden?

Komt nog bij dat in twee landen álle stakeholders - en dat is bij deze concerns zowat hele bevolking - nog even hun medewerking moeten verlenen. Wie roept daar Franse vakbonden? Juist. En nog iets. de roemruchte Michael O'Leary van Ryanair kondigt juridische procedures aan: hij vindt de steun concurrentievervalsing.

Voeg daarbij dat carriers als geen ander gevoelig zijn voor geopolitieke toestanden, natuurrampen en wat al niet meer. Vergeet ook de kinnesinne niet tussen Frankrijk en Nederland. Neem alleen al dat zowel Parijs en De Haag, die allebei 14% van de aandelen hebben, hun eigen reddingsplannen voor hun eigen carriers hebben...

Het waren vrijdag ook twee persconferenties met een uur er tussen. Het is gewoon te zot voor woorden voor wat in naam één bedrijf is. Volgens mij ligt daarom hier weer een recept voor dagelijkse herrie, ophef, schande en toestanden. En dat alles op de kosten van de aandeelhouders en wellicht nu ook de belastingbetaler.

U kunt natuurlijk wel heerlijk handelen in Air France-KLM, het beweegt altijd flink en het is lekker liquide. Dat is dan wel weer de waarde van het aandeel. Pak ik tot slot de verwachtingen van de analisten er bij en het gaat nog een hele toer worden voor de carrier... Nee, vliegen en beleggen is geen gelukkige combinatie.

Ja maar Ryanair is wel een mooi aandeel, roept u. Klopt. Maar dat is geen vliegen, hé? Da's vervoerd en afgegooid worden.