TA Video: Nieuwe kansen dienen zich aan

Tja, we hadden enkele weken geleden veel meer gehad aan koopadviezen op Shell ~ Eur. 10,- en Aegon ~ Eur.1,80 en Besi ~Eur. 21,-)

Dan hadden we 1,5 week later rendementen van rond 80% !! gescoord.

Gelukkig hebben de meesten met boerenverstand toen wel gekocht en zijn snel rijker geworden. Daar hadden ze dus geen analisten voor nodig.

Dus ja, logisch dat je op die niveaus (als ze al opnieuw in beeld kopen) opnieuw instapt. Om dat te snappen is lagere school al voldoende hoor :-)