Slotcall: Topprestatie

Het is eerlijk gezegd een wonder dat de AEX deze week slechts 0,2% in het rood sluit. Iedere dag regende het slechte economische berichten, maar blijkbaar hebben de markten er geen oog voor.

Hoewel, de Duitse- en Franse beurs sloten zo'n 2,5% in het rood en zelfs het sterke Wall Street moest dik 2% inleveren. Veruit de grootste teleurstelling deze week is het geflopte coronamedicijn Remdesivir. Het is nog niet definitief over en uit, maar het heeft er wel alle schijn van.

The Financial Times zegt de uitslag van de eerste klinische fase in handen te hebben en daaruit blijkt dat het medicijn op zware coronapatiënten vrijwel geen effect heeft. Deze mensen zouden zich door het medicijn niet beter voelen en ook neemt het virus in het bloed niet af.

Slecht nieuws dus. Gilead zegt weliswaar dat de documenten een verkeerd beeld schetsen van het medicijn, maar als Remdesivir een absoluut topmiddel was geweest, was deze eerste klinische uitslag niet zo slecht geweest.

Geduld nodig

Gelukkig wordt er voor tientallen miljarden geïnvesteerd in mogelijke vaccins tegen corona. Dan moet er toch wel iets komen dat aanslaat bij de patiënt? Toch suggereert de medische wereld dat het nog anderhalf a twee jaar gaat duren voordat er een middel is.

Het is ondenkbaar dat horeca en sportscholen zolang gesloten blijven en grote evenementen niet door gaan. Ook voor ouderen die in een verpleeghuis zitten, is dit niet te doen. Het moet niet zo zijn dat het middel erger is dan de kwaal.

Al met al blijft het voor overheden een duivels dilemma. Enerzijds kunnen we het artsen op de intensive Care niet aandoen om de boel open te gooien, maar anderzijds kunnen we bedrijven ook niet kapot laten gaan. Maak als premier dan maar de juiste keuze. Dat is bijna niet te doen.

Pharming aandeel van de week

Terug naar de beurs, want daarom leest u dit artikel tenslotte. Er waren meerdere bedrijven die als aandeel van de week bestempeld kunnen worden, maar Pharming gaat met de prijs aan de haal.

Het aandeel stijgt deze week 22%, omdat het bedrijf onderzoekt of het middel Ruconest misschien de klachten van corona kan verminderen. In een ziekenhuis in Basel mocht Pharming vijf patiënten behandelen met Ruconest en die zijn allemaal weer beter geworden.

Niemand weet of dit toeval is, maar een paar weken geleden ontdekte het Radboud-ziekenhuis dat effecten van het coronavirus aardig overeenkomen met angio-oedeem. Aangezien Ruconest angio-oedeem bestrijdt, zou het zomaar kunnen dat het middel ook impact heeft op het coronavirus.

Het zou een historisch succes zijn voor het kleine biotechfonds uit Leiden. In ieder geval is de fantasie bij beleggers helemaal terug.

De lijstjes

AEX deze week: -0,2%

AEX deze maand: +3,9%

AEX dit jaar: -16,5%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: -15,5%

Olie onderuit

Het is geen verrassing dat de WTI-future de bleeder van de maand is. Eerder deze week noteerde de future voor de maand mei al negatief. Een historische gebeurtenis, omdat dit nog nooit is voorgekomen. Daarentegen koerst de goudprijs op het hoogste niveau sind oktober 2012.

De rente is laag, er worden triljoenen dollars bijgedrukt en er is veel onzekerheid. Dat is de perfecte cocktail voor een hogere goudprijs. Verder blijft Amerika ver achter en zakt de VIX (-5,0%) beetje bij beetje weg. Een stand boven de 40 is overigens nog steeds bizar hoog.

AEX

Adyen (+11,1%) zegt de coronacrisis te voelen, maar wist de omzet in het eerste kwartaal toch nog met dik 30% te verhogen. De IEX Beleggersdesk taxeert een winst per aandeel van €10, waardoor er een optisch hoge K/W van 88 uit de bus rolt.

Verder wist Akzo Nobel (+6,7%) de winstgevendheid afgelopen kwartaal flink op te voeren. Het tweede kwartaal wordt echter een stuk minder. Daarentegen is het janken met de banken. ABN Amro (-11,1%) en ING (-4,8%) lijken alleen maar te kunnen dalen. Hetzelfde geldt voor Unibail Rodamco (-13,1%).

AMX

De cijfers van Signify (+11,3%) vallen goed, maar houd er rekening mee dat het bedrijf opereert in een krimpmarkt. Tevens heeft de Philips-dochter niet de beste balans van de wereld. PostNL (+5,5%) profiteert van een koopadvies van ABN Amro. Het koersdoel bedraagt €1,50.

Basic-Fit (-4,7%) kwam met een geruststellende kwartaalupdate. Daarnaast zette Berenberg het aandeel op kopen. Het is niet genoeg voor de markt. Het is nog steeds onduidelijk wanneer de sportschoolketen weer open kan en daardoor wordt het aandeel nog niet opgepikt door de markt. Air France-KLM (-6,1%) heeft zich deze week niet populair gemaakt. Waarom snappen sommige bedrijven niet dat er momenten zijn om geen bonus aan hun topman uit te keren?

ASCX

Ordina (+18,4%) heeft op operationeel gebied nog geen last van de coronacrisis. De koers was voor deze kwartaalupdate ingestort dus dan is een herstelbeweging op zijn plaats. Er is wel een reële kans dat partijen die hard geraakt zijn door de coronacrisis tijdelijk geen opdrachten geven aan de ICT-dienstverlener.

Verder knalt Accell (+16,5%) ineens omhoog. Zal Pon zijn slag slaan? Sinds eind februari is de koers gehalveerd. Tot slot schrapt ICT Group (-9,3%) haar dividend en dat wordt door de markt niet gewaardeerd.

