De duidelijke conclusie over hamsteren nav de cijfers van de ing zijn wat overdreven denk ik. Wat wordt verstaan onder hamsteren? Ik zie alleen minder, maar hogere, transacties. Eenvoudig te verklaren doordat de meeste mensen nu minder vaak de supermarkt in lopen, om zo min mogelijk risico lopen om in contact te komen met anderen. Resultaat...men koopt nu voor meerdere dagen boodschappen, dus een hogere transactiewaarde, maar of dit onder de noemer "hamsteren" geschaard moet worden?