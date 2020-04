TA: Buy the dips blijft geldig

Waarom die hefboom boeren trouwens juli zouden gebruiken.



Turbo's werken zo:



100 klanten kopen WTI turbo.

60 long

40 short.



Moet SocGen of een andere aanbieder dus netto 20 x long innemen omdat ze zich hedgen moeten tegen de winst van hun klanten.



Klanten hebben turbo long SL10 en handeld nu 17.



Maar als die -40 USD weer even om de hoek komt kijken dan is de klant 7 dollar per stuk kwijt en positie is geklapt. Alleen SocGen zit nog met zijn 20 x long en is dus 57 dollar per stuk kwijt.



Daarom gaan ze dus versneld op de 2e maand zitten.