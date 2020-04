TA: Buy the dips blijft geldig

Hoe kunnen we voorsorteren op de economische gevolgen van de coronacrisis? Is het cash, buy the dips in aandelen, of biedt goud een veilige haven?

Op basis van de technische ontwikkelingen adviseren we aan defensieve lange termijn een combi van deze opties.

Ten eerste houden we een klein deel van alle portefeuille liquide aan. Deze cashpositie houden we achter de hand om optie 2 te kunnen uitoefenen. Een volledige cashpositie, dus 100%, is niet verantwoord. Vanuit technisch perspectief is een volledige liquidatie van de aandelenportefeuille dan ook niet aan de orde.

Buy the dips

De tweede optie 'Buy the dips' is nog steeds verantwoord, omdat er door de coronacorrectie ook nieuwe kansen ontstaan. Aandelen die ondanks koersdalingen technisch goed blijven liggen, kunnen op dips bijgekocht worden. Zo hebben we de afgelopen week hebben we de defensieve lange-termijnportefeuilles van Tostrams uitgebreid met 3 nieuwe posities.

Ook de derde optie, goud als veilige haven, is verantwoord. mMits niet te uitbundig uitgevoerd. In de defensieve lange termijn ETF-portefeuille van Tostrams houden we één tracker in goud aan.

Goud blijft goed

In technisch opzicht heeft goud een flinke prijsstijging achter de rug. Behoudens dips op de korte termijn, blijven de opmars en uptrend intact. Technisch zijn we van mening dat de stijging nog niet ten einde is. Zolang de coronacrisis aanhoudt, zal de vraag naar het edelmetaal hoog blijven. Goudposities blijven voorlopig dus verantwoord.

In deze column neem ik twee posities met u door. In de aandelenhoek (Buy the dips) bespreek ik ASML, dat een geslaagde pullback achter de rug heeft. Verder kijk ik naar de goudprijs, dat de sterke opmars doorzet en naar de toppen van 2011 rond $1.933 lonkt.

ASML technisch sterk

ASML heeft de oude weerstand, de top van 2018 rond €190, met succes teruggetest. Hiermee is een geslaagde pullback afgerond. ASML heeft hiermee ruimte gekregen voor een verdere stijging.

Ons eerste koersdoel ligt op €294,40 (de top van 21 februari). Zolang de steun op €190,00 (de bodem van 24 juli 2018) intact blijft, handhaven we een positieve visie en de positie in de portefeuille.





Goud zet opmars voort

Het edelmetaal goud is recent boven de voorgaande toppen rond $1.550 (medio 2019) en $1.700 (voorjaar 2020) gebroken. Dit bevestigt de stijgende trend. We houden rekening met verdere koersstijging. Het edelmetaal kan omhoog, in eerste instantie richting $1.921,18 (de top van 9 september 2011).

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun van $1.459,15 (de bodem van 1 oktober 2019) intact blijft. In de defensieve lange termijn ETF-portefeuille van Tostrams houden we een bescheiden positie in de Physical Gold ETC van iShares aan.



Technisch zeer belangrijk is de 'Hoofd&schouder'-bodemformatie die medio vorig jaar is voltooid. Bij de stijging boven de neklijn rond $1.400 trad een solide koopsignaal op. Hierbij is een acht jaar oude weerstandslijn gebroken.

Deze uitbraak heb ik in een eerdere column uitgebreid besproken.