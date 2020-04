Slotcall: Hoe slechter hoe beter

Mogelijke reden van stijging is de ongekende hoeveelheid geld die bijvoorbeeld de VS in de markt zet. Obligaties geven ook daar geen rendement meer, dus waar moeten die biljoenen dan naar toe? Gisteren gaf ik al aan dat gezien de abnormaal sterke stijging van Snapchat er erg veel geld op de plank ligt. En dat feest gaat nog wel even door. Misschien pas over een maand wat bezinning, als blijkt dat het allemaal nog niet zo vlot loopt met de economie.