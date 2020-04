Slotcall: Hoe slechter hoe beter

Het begint erop te lijken dat de markt slechte cijfers steeds meer gaat waarderen. Over de gehele wereld regende het beroerde macro's, maar de AEX eindigt gewoon 0,6% in de plus.

Te beginnen met de Europese inkoopmanagersindices. Wat eruit springt is de Franse PMI voor de dienstensector over de maand april. Er rolde een stand van 10,4 uit de bus, wat betekent dat er praktisch geen activiteit is. Hetzelfde geldt voor Duitsland (15,9).

Beide cijfers waren veel slechter dan verwacht, maar blijkbaar knijpt de markt een oogje dicht. Mooi voor u als belegger, maar we zagen eind februari dat het sentiment binnen no time kan keren.

De Amerikaanse PMI over de dienstensector is met een stand van 27,0 iets minder beroerd, maar dat land zat ook wat later in een lock down.

Flash US PMI collapses to record low in April (27.4; Mar - 40.9) to signal a severe downturn in output comparable with the depths of the financial crisis. Both manufacturing and services touch historical lows amid COVID-19. More: https://t.co/eo6ZmmawBw pic.twitter.com/pfaT51lPFJ — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) April 23, 2020

Ruim 4,4 miljoen meer werklozen

Ook aan de bijzonder hoge jobless claims raakt de markt snel gewend. Dit keer kwamen er in een week tijd 4,4 miljoen mensen bij die voor het eerst een werkloosheidsuitkering aanvroegen. Dat zijn er 200.000 meer dan verwacht.

Wat de markt nu doet, is vooruit kijken. Op het moment dat de economie over pak hem beet een half jaar weer grotendeels op volle toeren draait, is deze stijging terecht. Zo niet dan moet u er niet gek van op kijken als we nog een pak rammel krijgen.

U krijgt de #joblessclaims nog van me, dalende trend zeggen we dan op de beurs. Of bijna 10% vd Amerikanen is in maand tijd werkloos geworden, kan ook #AEX pic.twitter.com/GdVyTjYqDN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 23, 2020

Unilever -1,7%

Het is dat Unilever haar cijfers publiceert op een goede beursdag, want anders had er vandaag waarschijnlijk een grotere min op het bord gestaan. Van een omzetgroei van 0% wordt niemand vrolijk. Helemaal omdat branchegenoten zoals Procter & Gamble en Danone de opbrengsten wel wisten op te voeren.

Normaal moet Unilever het van de opkomende landen hebben, maar hier veranderde de groei in een krimp. Gelukkig heeft dit een duidelijke oorzaak: namelijk de coronacrisis. Dit is dus een tijdelijk effect. Het concern denkt een nog slechter tweede kwartaal tegemoet te zien, mede door een lagere afzet van ijs.

Maar goed, beleggers laten zich niet afschrikken door een slecht kwartaaltje. Voor de IEX-Beleggersdesk geldt hetzelfde.

Ordina +23%

Vanochtend, toen ik voor IEX Premium in de cijfers van Ordina dook, kon ik niet vermoeden dat er aan het einde van de handelsdag een dikke plus van 23% op het bord zou staan. Wel viel mij de volgende zin op: "over the past few weeks, we have been able to continue to provide our services almost flawlessly".

In feite zegt de ICT-dienstverlener op operationeel gebied vooralsnog geen last te hebben van de coronacrisis. Probleem is alleen dat Ordina van nature heel kwetsbaar is voor economisch slechte tijden. Tijdens de kredietcrisis zagen we de omzet van het bedrijf ook snel kelderen.

Er is een kans dat dit nu ook gaat gebeuren. Daarom schrapt Ordina het dividend, zodat de balans wordt versterkt. Het wordt spannend in welke mate bedrijven opdrachten gaan cancelen gedurende het tweede kwartaal.

Rentes

Het is risk-on op de aandelenmarkt en risk-off op de rentemarkt. Hoewel, als er echt sprake is van risk-off dan kelderen de rentes van de zuidelijke eurolanden natuurlijk niet.