Trackers jarig, leve indexfondsen!

Indexfondsen, trackers en ETF's zijn naar mijn smaak de beste uitvindingen sinds aandelen en obligaties zelf. Gemakkelijk, goedkoop en u weet zeker dat u de markt niet verslaat. Zo kunt u het succes van deze producten ook zien: het is slechts een enkeling gegund het structureel beter dan de markt te doen.

Bij deze de felicitaties:

European #ETFs have had greater success than anyone could have anticipated. @DetlefGlow looks into 20 years of history: https://t.co/jzjAWdKa7g pic.twitter.com/w6YTS6mNjO — Lipper Leaders - Refinitiv (@LipperLeaders) April 23, 2020

Nota bene! Zeldzaam beroerde timing, het was precies de top van de dotcombubbel, maar op 11 april 2000 gaf Merrill Lynch trackers uit op de Euro Stoxx 50 (eurogebied) en Stoxx Europe 50 (heel Europa). Die hebben nu vast een andere naam. ML bestaat niet meer. Hier de indices zelf, ook herbelegd.

Links heb ik niet voor u, maar in de loop van de jaren heb ik interessante verhalen gelezen over hoe het tot dat rare hanige wereldje op de beurs is gekomen. Dat is er na WOII ingeslopen met zeg maar de democratisering van beleggen en het steeds toegankelijker worden van de beurs. Lees: vooral goedkoper worden.

In ieder geval zijn dit gewoon vanzelfsprekendheden geworden in de industrie. Het is cultuur en ook een soort van collectieve druk als u op de beurs verzeild raakt. Moeilijk te omschrijven. Een greep, misschien weet u er meer:

U moet het beter doen de markt en vooral uw buurman

U moet altijd trends bespelen, hier in en daar uit, draaien en keren, visie hebben, stock picken et cetera voor zogenaamd het beste resultaat

U bent pas een goede belegger als u bodem en top goed hebt, om met alles wat u hebt in- of uit te stappen

Waar komt die onzin toch vandaan? Nu komt het, ik heb zowaar misschien een keer iets zinnigs te zeggen:

U moet helemaal niks op de beurs, behalve dan uw doel behalen

Ik noem maar wat: u gaat dertig jaar pensioenbeleggen, u wilt zoveel risico nemen, u gaat zoveel kosten maken en u vangt zoveel yield, ofwel u kunt nu uitrekenen hoeveel u straks hebt, of nu moet inleggen óm. Of u vervolgens de beste of slechtste bent maakt niet uit: als u uw doel maar behaalt én goed slaapt.

Ik doe even een dom voorbeeld om dit te laten zien, mocht ik te snel gaan. Aandelen leveren historisch bruto 7% per jaar op, inflatie is 2% per jaar, taxes rond ik af op 1,2% en kosten bepaal ik op 0,3% (om mooi rond op 3,5% uit te komen). Dat ziet er dan zo uit met €100 per maand inleg. Eerst helemaal bruto.

Zelf trek ik in mijn eigen sommen alles eraf. Zo reken ik mijzelf niet rijk en heb ik een goed beeld van hoeveel ik straks heb door in hedendaagse prijzen te rekenen (aftrek inflatie):

Deze is nog even voor wie vindt dat de vermogensrendementsheffing te laag is, of dat percentage vergelijkt met loonbelastingpercentages. Dat is appels en peren en wat de overheid uiteindelijk overhoudt aan ónze risicobereidheid is uiteindelijk zeker geen dubbeltjes en stuivers.

Dat rare hanige wereldje dient één doel en dat is het rare hanige wereldje zelf. Waar in het casino de bank wint en in een gold rush de pikhouwelenboer spekkoper is, zo is op de beurs de industrie gebaat bij zoveel mogelijk mensen die zo veel mogelijk doen. Zie Flow Traders deze week maar met die volatiliteit in Q1.

Het was John Bogle die dit ook vond. Hij ergerde zich eraan dat argeloze mensen, die ergens voor willen beleggen maar geen zin hebben om zich 24/7 met die beurs bullshit bingo bezig te houden, door banken en adviseurs in de richting van actief beleggen en handelen werden gemasseerd. En dat is een dagtaak.

Want ze willen toch niet onderdoen voor de buren? Ja en de beurs is natuurlijk de plek om aan die ene, niet te houden eigenschap van mensen te appelleren: greed. Bogle vond daarom, precies om deze redenen, in 1975 de tracker of ETF uit. Hij werd door de hele industrie uitgelachen en begon voor zichzelf: Vanguard.

The rest is history... Twee dingen die volgens mij beter kunnen: aanbod en de aard van de fondsen zelf. Voor dit stukje tikte ik dus in Reuters Euro Stoxx 50 ETF in. Ik kreeg 2992 meldingen. Kijk ook eens bij uw broker, die heeft al gauw honderden trackers. Wat een gezoek en gedoe, ook voor profs - laat staan particulieren.

Mest dat eens uit en dan vooral ETF's en trackers? Ik ben zelf een voorstander - en mijn voornaamste eigen belegging is ook het niet meer toegankelijke Vanguard World Stock Fund - van indexfondsen. Wat is eigenlijk het verschil met trackers en ETF's, want dat is er? Die laatste twee verhandelt u in real time.

Bij indexfondsen legt u op Dag 1 voor Uur U uw geld of vaste order in, op Dag 2 wordt die uitgevoerd (alle inleg gaat op de grote hoop) en op Dag 3 krijgt u bericht dat uw order is uitgevoerd. Kortom, u kunt niet met indexfondsen handelen. U kunt wel (kleine) vaste bedragen per maand vanaf twee tientjes ofzo beleggen.

Kortom, indexfondsen zijn bij uitstek geschikt voor mensen met een kleine beurs, die niet willen timen, maar toch willen meeprofiteren van al het goede dat de beurs te bieden heeft: daadwerkelijke vermogensgroei en niet alleen die hoop op die ene klapper die u toch nooit in uw leven gaat maken.