Tracker Tips: Duurzaam Duits

Fondsenaanbieder Lyxor komt als eerste met een ESG-variant op de Duitse DAX-index met de zogeheten Lyxor DAX 50 ESG UCITS ETF.

Met de lancering van deze tracker volgt Lyxor een trend van het schaduwen van bekende indices en het toevoegen van een ecologisch, sociaal en governance-sausje.

De tracker is verhandelbaar op Xetra met ticker E909 en heeft een lopende kostenratio (LKR) van 0,23% op jaarbasis.

E909 (isincode: DE000ETF9090) volgt de DAX ESG-index, die is ontworpen door Qontigo, een onderdeel van Deutsche Börse. Qontigo is een innovator op het gebied van financiële intelligentie en leider in de modernisering van assetmanagement.

De DAX ESG-index biedt blootstelling aan 50 bedrijven met de sterkste ESG-rating. Het selectie-universum is de HDAX-index, die aandelen omvat die deel uitmaken van de DAX-, MDAX- en TecDAX-indices en bestaat uit totaal 99 aandelen.

De bedrijven in het universum worden beoordeeld met behulp van de Global Standards Screening-beoordeling van Sustainalytics. Dit heeft tot resultaat dat alle ondernemingen worden uitgesloten die betrokken zijn bij controversiële wapens, tabak, thermische kolen, kernenergie en het krijgswezen.

De overige bedrijven worden gerangschikt op ESG-score, free float-marktkapitalisatie en beursvolume. De rangschikking van de indexposities is uiteindelijk het resultaat van de marktkapitalisatie, met een wegingslimiet van 7% voor elk bedrijf in de benchmark.

Nieuwe trend

De aftrap werd vorig jaar gedaan door UBS Asset Management toen het in april 2019 de UBS S&P 500 ESG UCITS ETF (5ESG) lanceerde. Afgelopen augustus introduceerde de Zwitserse vermogensbeheerder ook de eerste ESG-variant op de Euro Stoxx 50-index.

De nieuwe presentatie van Lyxor is een begin van de plannen in Duitsland nadat de Franse vermogensbeheerder eind vorig jaar de overname van de ETF-reeks van Commerzbank had afgerond.

Beleggers zoeken steeds vaker naar financiële instrumenten waarmee ze met ESG-filters in lokale aandelen kunnen beleggen. Ik kan mij voorstellen dat er op termijn soortgelijke trackers komen in bijvoorbeeld Frankrijk of Nederland.