TA: Positieve geldstromen

We gaan nog even omhoog, maar ik denk dat sell in may nog nooit zo aan de orde zal geweest zijn.



Ik verwacht vooral in de zomer dieprode koersen, q1 results zijn nog niet zo hard getroffen, corona kwam pas langs in eu/ us eind q1, dus impact nog te behappen, maar wacht op q2... dat zal een drama zijn.



Nu dus nog ff up tot eind april? Koers aex 528 a540 en dan sell in may ( and come back in september, want trump heeft dan echt hogere koersen nodig...)