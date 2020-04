Slotcall: Wederopstanding

De AEX (+2,8%) is vandaag veruit de beste beurs van Europa. De hoofdindex wordt gedragen door ASML (+3,7%) en Royal Dutch Shell (+6,2%).

Koninklijke olie profiteert van een tweet van de Amerikaanse President Donald Trump. Hij heeft opdracht gegeven om alle Iraanse schepen te beschieten die bij de straat van Hormuz in de buurt komen van de Amerikaanse vloot.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

Deze oorlogstaal van Trump zorgt voor spanningen in het Midden-Oosten en leidt tot een exploderende olieprijs. De WTI-future voor de maand juni knalt 25% omhoog naar $14 per vat. Waarschijnlijk heeft de beste man een tweede agenda, want hij is er bij gebaat dat de olieprijs stijgt. Verrassend is deze tweet dus niet.

Akzo Nobel +7,9%

De grote winnaar op het Damrak is Akzo Nobel (+7,9%). Zoals verwacht zakte de omzet in het eerste kwartaal met 6% naar €2,06 miljard. Grote meevaller is de winstgevendheid, die 32,5% toenam naar €216 miljoen.

Dit kwam onder andere door lagere grondstofkosten. Toch zaten hier diverse eenmalige effecten in, waardoor we op slechtere resultaten in het tweede kwartaal mogen rekenen. Ook de coronacrisis zal er dan flink in hakken.

Desalniettemin handhaaft Akzo Nobel het dividend van €1,49 per aandeel. Dit betekent een dividendrendement van 2,2%. Komende maandag gaat het aandeel ex-dividend.

Basic-Fit -2,6%

Basic-Fit (-2,6%) heeft een aardige rollercoasterrit achter de rug. Het aandeel koerste bij opening 5% in de plus, maar amper twee uur later stond er een dikke min van 7% op het bord. Zo gaat dat bij bedrijven die het label 'coronaproof' helaas niet hebben.

De sportschoolketen wist de omzet in het eerste kwartaal met 15% op te voeren. Dit was beter dan verwacht, maar de markt was hier niet in geïnteresseerd. Terecht, want alles draait om de liquiditeitspositie.

Basic-Fit sloot een extra krediet af van €40 miljoen bij de banken, waardoor het bedrijf nu kan overleven tot en met eind augustus. Het management verwacht een bankgarantie te krijgen van de Nederlandse overheid, waardoor het nog voor €60 miljoen extra kan lenen. Als dit lukt dan kan de sportschoolketen het zonder omzet uitzingen tot en met het einde van het jaar.

Rentes

Het is risk-on op de rentemarkt. De vergoeding op Nederlands tienjaars staatspapier loopt vijf basispunten op, terwijl de Italiaanse yield twee basispunten zakt.