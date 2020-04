"Winsten dalen 60%"

(AJK) In theorie betekent dit AEX 250. Ik trek simpel 60% van 632,12 af, de top van de AEX begin dit jaar. Kijk mee, Robeco's Jeroen Blokland doet een dappere poging een cijfer op de huidige winstrecessie te plakken aan de hand van een indicator. Moet wel, want harde cijfers zijn er niet met al die ingetrokken outlooks.

Voor u in een hoekje gaat zitten huilen: schrik niet te veel van die 60%. Het is normaal dat in een recessie de winsten door de helft gaan en de huidige heeft misschien wel meer weg van een depressie. Het is ook normaal dat die enorme winstdip altijd maar kort duurt. Het is dan verder aan de beurs hoe ze dit inprijst.

Dit plaatje dan nog even en de koers lijkt nu inderdaad te suggereren dat er nog wel iets van die winstverwachtingen af kan.