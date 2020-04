BeursVandaag: U gelooft uw ogen niet

Goedemorgen, ik heb geen vrolijke morning call voor u. Wrijft u meteen uw ogen even goed uit.

Dit is olie nu. Met zulke prijzen gaan er niet alleen bedrijven omvallen, maar zelfs hele landen? Hier moet i.e.t.s. gebeuren, maar wat? In ieder geval vrees ik een beetje voor die oliewaarden straks en ik ben vast niet de enige. Enige nuance, het is natuurlijk voor een groot deel wel een technisch verhaal.

Niemand wil de juni futures hebben, maar die voor juli, augustus, september et cetera beginnen met een twee voor de komma. Contango dus. En niet zo'n beetje ook. Kijk hier voor alle futures.

Het moet weer snel en staccato, want er zijn heel veel cijfers op het Damrak. Kijk bij het nieuws voor uw favorieten, want ik kan niet alles hier behappen. De eerste de beste dan maar? ASMI levert puike cijfers af, heeft weinig last ván, de orderportefeuille is goed, maar toch houdt het concern een slag om de arm.

AkzoNobel kan als geen andere kosten besparen. Dit redt de resultaten nog een beetje, want die staan ook onder druk door u raadt het al, het coronavirus. Denk alleen al aan die plat liggende auto-industrie. En de verffabrikant verwacht dit kwartaal nog meer.

Heinken rolt naar binnen en hoewel de cijfers misschien nog meevallen, doet de tekst dat beslist niet. De horeca-sluiting is funest en het concern steekt dat niet onder stoelen of banken: niks herstel in H2. Alles staat op hold en ook het dividend wordt even ingehouden.

Randstad had al een update gegeven, passeert het dividend en is er intussen niet vrolijker en optimistischer op geworden.

Dan een van de ergst getroffen bedrijven en anders de koers wel. Basic-Fit is dicht, ziet echter niet stil, denkt door crisis heen te flexibelen, zegt genoeg cash te hebben en de board knipt salaris door helft.

Bij ons mogen de kinderen weer naar school en hier zijn weer de helaas inmiddels zo vertrouwde cijfers.

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/sKQQY3Rksk — Reuters (@Reuters) April 22, 2020

Marktbreed is de schrale troost dat de futures hoger staan, na een beroerd rondje Wall Street gisteren. Opvallend: technologie lag slechter dan de brede markt. Netflix deed gisteravond nabeurs New York slechts +0,1% op veel meer dan verwachte abonnee's. Wellicht was de koers hier al op vooruitgelopen.

Verder? De volatiliteit loopt wel weer op en de dollar is eigenlijk wel redelijk steady. De Amerikaanse rente zakt twee basispunten en de Duitse stijgt eentje. Verder zie ik weinig bijzonders.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met te veel cijfers gewoon:

08:05 ICT Group hengelt door crisis minder opdrachten binnen

08:04 Basic-Fit deed het goed tot coronacrisis

08:02 Farmaceut Roche tornt niet aan verwachtingen

07:34 Pandemie neemt hap uit omzet Randstad

07:29 AkzoNobel voelt impact coronacrisis op verfverkopen

07:17 Consumenten voerden uitgaven in februari op

07:16 Investeringen in februari toegenomen

07:15 WDP lijkt coronacrisis goed te kunnen doorstaan

07:02 Coronacrisis zorgt voor recorddaling consumentenvertrouwen

21 apr Snapchat populairder tijdens lockdown

21 apr Forse aanwas nieuwe abonnees voor Netflix

21 apr Flinke tik voor Wall Street

21 apr 'Shell stelt investering in Noordzeegas uit'

21 apr Wall Street dieper in het rood

21 apr KNVB zet streep door seizoen betaald voetbal

21 apr Verkopen Gucci flink omlaag door coronacrisis

21 apr ASMI leverde solide resultaten in eerste kwartaal

21 apr Moeder Steps en Miss Etam stelt publicatie jaarverslag uit

21 apr Echte klap van coronavirus komt nog voor Brill

21 apr Aedifica merkt op financieel vlak weinig van coronacrisis

Analistenadvies luidt:

Adyen: naar €615 van €815 - Evercore

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Akzo Nobel Q1-cijfers

08:00 Heineken Q1-cijfers

08:00 ICT Group Q1-cijfers

08:00 WDP Q1-cijfers

08:00 Randstad Q1-cijfers

08:00 Basic-Fit Q1-cijfers

08:00 Barco Q1-cijfers

08:00 VK inflatie CPI mrt 0,3% MoM

09:00 Wereldhave Belgium notering ex-dividend

13:00 AT&T Q1-cijfers

13:00 Boeing Q1-cijfers

13:00 Kimberly Clark Q1-cijfers

En dan nog even dit

De indices hebben nog steeds niet gekozen tussen V en U? CEO's wel:

Global CEOs see U-shaped recession due to coronavirus: survey https://t.co/RaBKRL8GIC pic.twitter.com/sxeghfymxE — Reuters (@Reuters) April 22, 2020

Nog een keer dan:

Mag u Shell, Total en BP aan toevoegen:

U.S. energy companies' quarterly reports to show depths of slump https://t.co/tbzE1obvJm pic.twitter.com/sWv8GzbaSG — Reuters (@Reuters) April 22, 2020

Niet alleen olie trouwens. Eerst maar de trendbreuk afwachten, want dit...

The Bloomberg Commodity Index has dropped to the lowest level since 1974. pic.twitter.com/K3cHTVDOsq — jeroen blokland (@jsblokland) April 21, 2020

Interesse...?

United Airlines sells $1 billion of stock in fresh move to weather pandemic https://t.co/k9BFjwCVAQ pic.twitter.com/3r9hS0Bx9L — Reuters (@Reuters) April 22, 2020

Langere termijnzorg, Europa blijft achter:

Ericsson says Europe risks falling further behind on fifth-generation networks https://t.co/0Tz6hP2MVm — Bloomberg (@business) April 22, 2020

In Nederland volgens ING -20%:

Good Morning from #Germany which is less affected by coronacrisis than others: Data on electricity usage indicate that blow to German econ has been smaller than in France, Italy, Spain. Traffic-congestion figures for major cities paint similar picture, acc to Bloomberg Economics. pic.twitter.com/tqUYdZlDBY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 22, 2020

Deze nog, veel slechter kan het niet meer worden?

Grootste daling #consumentenvertrouwen ooit, van -2 naar -22. En daarbij consumenten nog nooit zo negatief over economische situatie in de komende 12 maanden: #coronavirusNederland. https://t.co/HiRUXuXUIa pic.twitter.com/5MOoCbuqHo — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) April 22, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.