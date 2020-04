Slotcall: Sell-off!!!

De paniek in de oliemarkt zorgt ervoor dat de beurzen diep in het rood sluiten. Onder leiding van ASML (-5,3%) en Royal Dutch Shell (-4,8%) sluit de AEX 3,3% lager.

Gisteren dook de oliefuture voor de maand mei voor het eerst onder de $0. Allemaal het gevolg van dat bijna nergens meer olie kan worden opgeslagen. Aangezien partijen met een futurecontract de olie wel moeten afnemen, stond er dus even $-40 op het bord.

De vrees is dat hetzelfde gaat gebeuren met de juni future. Deze kukelt vandaag ook gewoon 28% naar beneden. Wat een gekte allemaal!. Reden voor speculanten om wat winst te nemen. U kunt het ze niet kwalijk nemen, want binnen een maand is de beurs ruim 25% opgeklommen.

Mogelijk herstel olieprijs

Overigens is er ook nog goed nieuws, want Edward Morse van Citigroup voorspelt dat de olieprijs nog dit jaar naar de $50 dollar per vat gaat. Hij is niet de bekendste analist van het universum, maar het is wel iemand die recht van spreken heeft.

Morse was begin dit jaar een van de weinigen die een crash van de olieprijs verwachtte. Arend Jan zegt in het liveblog dat de meeste doemdenkers dan stevig vasthouden aan hun pessimistische visie, maar deze man is nu gedraaid.

Normaal hecht ik weinig waarde aan voorspellingen, maar dit soort mensen zijn serieus te nemen. Simpelweg omdat deze man het risico neemt om fout te zitten en daarmee zijn credits voor het goed voorspellen van de oliekrach kan verspelen.

New for subscribers: The man who predicted negative oil prices — Citi's Ed Morse — sees rebound to $50 by year-end https://t.co/WzVEY40Vb7 Check out @CNBCPro for a free trial. — CNBC (@CNBC) April 21, 2020

Pharming +27,3%

De knaller van de dag is Pharming. Het bedrijf onderzoekt of het middel Ruconest mogelijk iets kan doen tegen het coronavirus. In een ziekenhuis in Basel zijn vijf mensen behandeld met Ruconest en die zijn allemaal weer beter geworden.

Hoewel deze uitslag natuurlijk op toeval kan berusten, is deze koersstijging niet meer dan logisch. Helemaal omdat het Radboud-ziekenhuis een paar weken geleden ontdekte dat de effecten van het coronavirus redelijk overeenkomen met angio-oedeem. Voor deze laatste aandoening is Ruconest in het leven geroepen. Kortom, er is een kans dat....

Recordkwartaal Flow Traders

Ik moest even knipperen met mijn ogen toen ik de cijfers van Flow Traders (-3,6%) binnen zag komen. Het handelshuis verdiende afgelopen kwartaal maar liefst €5,71 per aandeel. Flow is dus by far het meest crisisbestendige aandeel op het Damrak.

Het is bijna niet te geloven dat het aandeel twee maanden geleden nog onder de €20 koerste. Ik kan me wel op mijn hoofd slaan dat ik Flow Traders toen niet durfte op te pikken. Maar goed, zo gaat dat wel vaker met beleggen.

De IEX Beleggersdesk heeft het handelshuis echter al ruim een jaar in de Blue Chip Portefeuille zitten. In het begin viel het rendement door de sterke beurs wat tegen, maar nu maakt Flow Traders het helemaal waar.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier van de zuidelijke landen gaan verder omhoog. Inmiddels zullen ze in Italië iets minder blij zijn over de rente die ze moeten betalen. Hoewel, zonder de ECB had er tenminste 10% op het bord gestaan. Kijkend naar alle problemen rondom de coronacrisis en de hoge staatsschuld kan dat bijna niet anders.