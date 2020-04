Adyen: omzet, groei, marge én HQ

Het zal toch niet dat prestigieuze nieuwe hoofdkantoor aan het Amsterdamse Rokin zijn, letterlijk op een steenworp afstand van de Dam? Ja, ooit bestond er een hoofdkantoorindicator op de beurs. Hoe duurder, chiquer, luxer en buitensporiger een nieuw hoofdkantoor, des te harder moest u wegwezen van het aandeel.



Voor het eerst dat de analisten iets van omzetafvlakking verwachten bij Adyen. Bovendien staan de marges wat onder druk.

Overmatig zelfvertrouwen, dat verhaal. Lijkt op de wolkenkrabberindicator: hoe meer en hoe hoger in aanbouw, des te dichterbij de recessie is. Enfin, Adyen levert gegeven de onzekere en uitdagende tijden, om het in corporate jargon te houden, een prima Q1-update in. Marges en omzet iets onder druk, dat is alles.

Die Q1-update is extra vanwege het coronavirus, want normaal Adyen geeft alleen halfjaar- en jaarcijfers. Het zijn vandaag weer allemaal double digits, maar daar rekent de markt op én mee. De waardering is ernaar, hoewel het fonds wel eens duurder is geweest. Het is het beste AEX-aandeel dit jaar trouwens met +15,2%!

Waarom begin ik dan dit stukje met dat hoofdkantoor? Kijk goed naar de grafiek, het is voor het eerst dat de analisten iets van omzetafvlakking verwachten. Bovendien staan de marges wat onder druk. Dit is in principe tijdelijk door die coronacrisis, waarna Adyen weer verder kan groeien, groeien en groeien.

Dit is alleen IEX en dan kijken we in alle hoeken, gaten én bollen. Want het kan ook zijn dat die hoofdkantoorindicator een comeback maakt. Ergo, weer eens gelijk krijgt, nadat die in de afgelopen jaren met nieuwe hoofdkantoren voor én Apple én Amazon én Google én Facebook ietwat van de oude luister verloor.

Zonder gekheid, dat groene en blauwe lijntje moeten zo mooi blijven oplopen, anders gaat het rode lijntje dat doen. Tot op enig moment, dat is de volgende fase in de levenscyclus van een bedrijf, Adyen niet meer groeit. Dan mag ze dividend gaan betalen en aandelen inkopen om de beurs en beleggers te behagen.