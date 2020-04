BeursVandaag: Wat. Een. Markt.

Of het goed en genoeg is voor het zo goed draaiende Adyen met +8,4% dit jaar?

Zeg het maar, maar het bedrijf levert in ieder geval weer double digits af en zegt beperkt last van het coronavirus te hebben. Wel zijn de marges lager. De langetermijndoelstellingen staan niet onder druk, maar het concern houdt voorzichtigheidshalve wel een slag om de arm.

Dit zat eraan te komen met al die marktturbulentie. Recordwinst - en hoe zeg - voor Flow Traders dat €0,90 dividend per aandeel voorstelt:

Nog een bedrijf dat juist profiteert van marktonrust. Het mean & lean Vopak draait lekker, de opslag zit vol en blijft nog wel even vol en het bedrijf zegt ook nog weinig last te hebben ván.

We zijn er nog lang niet en ik ga er staccato doorheen. Marel, Alumexx en Kardan hebben - hier, hier, hier en hier - ook cijfers en wat dacht u van het nieuws van Pharming?

Just Eat Takeaway meldt nog even dit, een Just Eat update:

21 Apr - 08:04:24 [RTRS] - JUST EAT TAKEAWAY.COM - JUST EAT PROCESSED 65.3 MLN ORDERS IN THE Q1 OF 2020, A 6% INCREASE COMPARED WITH THE CORRESPONDING PERIOD IN 2019

Intussen is de olieprijs aan het bijtrekken en de nu al legendarische WTI mei-future deed gisteren even minus $42,30. Ongezien, uniek en nooit eerder gebeurd: niemand wil het zwarte goedje nu over de slagboom echt geleverd krijgen.

Volgende onderwerp, de coronacijfers weer met onder andere de VS dat de grens dicht doet voor immigranten.

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/l8TCKA66tb — Reuters (@Reuters) April 21, 2020

Slechte opening is er na een beroerde sessie op Wall Street. Geopolitiek speelt de markt mede parten, want de Noord-Koreaanse leider zou ernstig ziek en geopereerd zijn. Iets met hart en vaten, geen corona. De Amerikaanse en Duitse rente dalen twee basispunten. Nabeurs New York deed IBM -3,1% op de Q1's.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:54 Winst Flow Traders ruim vertienvoudigd dankzij chaos op beurzen

07:35 Vopak verwacht meer vraag naar opslagtanks door goedkope olie

07:25 Investeerder Kardan zet groter verlies in de boeken

06:51 'Meer transparantie nodig op markt voor groene obligaties'

06:12 Techreus IBM voelt coronacrisis in resultaten

20 apr Wall Street omlaag na historische koersval olieprijs

20 apr Machinemaker Marel voelt coronacrisis

20 apr Carrefour halveert dividend vanwege coronacrisis

20 apr Wall Street op verlies, terwijl olieprijs verder keldert

20 apr Alumexx krikte omzet en winst vorig jaar op

20 apr Marktprijs Amerikaanse olie zakt in de min

20 apr WDP laat aandeelhouders vooraf stemmen

Analistenadvies luidt:

IMCD: naar €85 van €75 - Berenberg

IMCD: naar €68 van €65 - Deutsche Bank

Randstad: naar €41 van €55 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts:

Mooie agenda is er met veel cijfers met bij ons ASMI, in de VS Netflix en let op die Duitse index over april:

08:00 Flow Traders Q1-cijfers

08:00 Vopak Q1-cijfers

08:00 Adyen Q1-cijfers

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment apr -42,7

13:00 Procter & Gamble Q1-cijfers

13:00 Manpower Q1-cijfers

13:00 Coca Cola Q1-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen mrt 5,4M

18:00 Brill Q1-cijfers

18:00 ASMI Q1-cijfers

22:00 Snap Q1-cijfers

22:00 Netflix Q1-cijfers

22:00 Texas Instruments Q1-cijfers

En dan nog even dit

Tikje risicovol, dat begrijpt u:

As oil collapses, some options players bet on a bounce https://t.co/sI2qcIPgiE pic.twitter.com/pERYAyAK70 — Reuters (@Reuters) April 21, 2020

Misschien voor profs iets:

Voor wie het allemaal te vlug gaat, er komt in ieder geval geen negatieve prijs aan de pomp:

Explainer: What is a negative crude future and does it mean anything for consumers? https://t.co/x8NzpmCsYj pic.twitter.com/q9wK6bnulq — Reuters (@Reuters) April 21, 2020

Intussen grijpt de malaise om zich heen:

The oil and gas industry shed nearly 51,000 jobs in March, a 9% reduction that is likely to get worse https://t.co/2fxRhsejPL — Bloomberg (@business) April 21, 2020

Aldus de Chinese president? Grapje, hoor:

WHO warns lifting of coronavirus lockdowns must be gradual https://t.co/oxrk9YfK1p pic.twitter.com/uN1dHes8Gz — Reuters (@Reuters) April 21, 2020

De EU gaat weer een compromis sluiten:

Merkel open to bigger EU budget, bonds to finance post-crisis recovery https://t.co/GItm8wxylG pic.twitter.com/rQ6DpJCzlD — Reuters (@Reuters) April 21, 2020

Het is het technologie- en niet het engineering-tijdperk:

Good morning from #Germany, where corona crisis is again revealing country's strong structural weakness. There are no big tech giants to profit from accelerated digitalization. W/mkt cap of >€1tn each, Microsoft, Apple, Amazon are bigger than entire industry-heavy Dax w/30 comps pic.twitter.com/Slrbr2zHyo — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 21, 2020

Er is nog fantasie:

Starbucks brings Beyond Meat to China with new plant-based lunch menu https://t.co/Wh2AaNjjHF pic.twitter.com/2fdHMBMuJT — Reuters (@Reuters) April 21, 2020

Is het genoeg? Liefst 90% van de internationale vluchten is nu geskipt

Treasury Department hands out $2.9 billion in aid to airlines, with more to come https://t.co/iVbLDN7f5u — Bloomberg (@business) April 21, 2020

Beetje te veel naar onze premier geluisterd, zeker?

Two young girls in Italy play tennis across their rooftops https://t.co/o0paauxGFZ pic.twitter.com/YGNiviMit5 — Reuters (@Reuters) April 21, 2020

God save the queen, ons laatste houvast in deze wereld op drift.

Muted celebrations as Britain's Queen Elizabeth turns 94 https://t.co/zurAi2IILs pic.twitter.com/JB0uY0kHer — Reuters (@Reuters) April 21, 2020

Nog wat geopolitiek...

South Korea says North Korean leader Kim Jong Un not gravely ill, following reports he had undergone a cardiovascular procedure and was now in 'grave danger' https://t.co/d2WLgpJKqR by @HeeShin pic.twitter.com/0Bp0fbRtBg — Reuters (@Reuters) April 21, 2020

