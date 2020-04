TA: Olie door het putje

Bericht delen via:

Aandelenbeurzen wereldwijd hebben een nieuwe molensteen om hun nek hangen: de oliesector heeft ernstig te lijden onder de gekelderde de prijs van ruwe olie.

Een vat Amerikaanse olie is de nieuwe beursweek zeer zwak gestart. Intraday ging de olieprijs finaal onderuit. Mede door overaanbod en tegelijk zwakke vraag is de prijs van Light Sweet crude naar het laagste niveau sinds 1998 gezakt.

Dat de prijs maandag verder is gecrasht, heeft alles te maken met de termijnhandel. Volgende week lopen de termijncontracten, met levering voor de maand mei, af. Die worden masaal verkocht omdat beleggers door de stagnerende economie niet op olielevering in mei zitten te wachten. Wereldwijd hebben olie- en gasproducenten veel last van de koersval van ruwe olie.

De Europese energiesector (Oil & Gas) die de afgelopen weken net aan het herstellen was, verzwakt technisch weer.

Vandaag bekijk ik de AEX, Royal Dutch en de prijs van Light Sweet olie.

Adempauze AEX vindt plaats binnen de stijgende trend

In de afgelopen dagen zoekt de AEX voortdurend de eerste weerstand op, die ligt aan de onderkant van de gap, rond 513,23 (high van 10 maart).

Olieprijs keldert

Indien de prijs van Light Sweet olie de koersbodem van 15 april rond 19,25 breekt, wordt de dalende trend hervat. Blijkbaar hangt er nog steeds aanbod boven de markt. Wij blijven behoedzaam zolang de olieprijs lagere toppen en bodems vormt. Enkel boven weerstand 29,85 (gevormd op 14 april) verbetert het beeld. Na een doorbraak onder 19,25 wordt 10,23 het volgende neerwaartse koersdoel.

Lagere top Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell ligt er technisch niet sterk blij. Nadat de koersbodems van de afgelopen 3,5 jaar zijn gebroken, is er neerwaarts ruimte richting steun 10,07 (bodem van 6 maart 1996). De nieuwe lagere top rond 18,57 (gevormd op 2 april) voorspelt niet veel goeds.