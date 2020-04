IEX-beleggers versus Wereldhave: Naar de AvA

The third way doet iets fantastisch, namelijk proberen de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid te leggen daar waar deze hoort, bij de aandeelhouders.



Heel goed gedaan, hoop dat van Herk met jullie mee gaat stemmen. En natuurlijk ook dat raad van bestuur en raad van commissarissen met jullie plannen zullen instemmen. Dan hoeft er niet eens gestemd te worden.



Succes!