IEX-beleggers versus Wereldhave: Naar de AvA

Het volledige pakket vragen dat beleggersgroep The Third Way beantwoord wil zien op de aandeelhoudersvergadering.

In februari borrelde het plotseling op het IEX-forum rond het aandeel van vastgoedfonds Wereldhave.

Een aantal beleggers was het niet eens met de nieuw ingezette strategie door de al even nieuwe ceo van het vastgoedfonds. Het bleef echter niet bij gemor, maar de groeiende groep beleggers verenigde zich tot een serieuze activistische beleggersbeweging die in een open brief aan de Wereldhave-top een alternatieve strategie voorstelde.

U heeft die briefwisseling en de reactie van Wereldhave op deze site kunnen volgen. Inmiddels zijn we twee maanden verder - en is er in de tussentijd het nodige gebeurd - maar de aandeelhoudersactie onder leiding van forumlid The Third Way is daarmee zeker niet van de baan.

Beloning bestuur buiten proportie

Sterker, op de AvA van komende vrijdag is The Third Way ook uitgenodigd om zijn zegje te doen. En dat is de groep dan ook van plan.

Er ligt een vijf pagina's tellend pakket vragen, dat zich toespitst op de financiële structuur (het inzetten van activa van Wereldhave Belgium ter financiering van de Nederlandse activiteiten), het stopzetten van de ingezette strategie en de voorgestelde beloning van de raad van bestuur (die is buiten proportie, vinden de beleggers).

Lees hier alle vragen van The Third Way aan Bestuur en Commissarissen van Wereldhave