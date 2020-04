Slot: Winnaars blijven winnaars

Het is weer een dag waarop de sterke aandelen klimmen en de zwakke broeders verliezen. Met name de bankensector heeft het erg lastig. Toch sluit de AEX met een keurige plus van 1,4%.

Daar zag het vanmiddag bepaald niet naar uit. Rond 14.00 uur koerste de hoofdindex stevig in het rood, mede omdat de olieprijs een nieuwe low op het bord zette. Met name de WTI future voor de maand mei zakt helemaal in elkaar.

Nu gaat er maar liefst 40% vanaf. U zou dan verwachten dat Royal Dutch Shell (-0,8%) dik in het rood sluit, maar dat is niet het geval. De belangrijkste reden is dat de markt denkt dat de olieprijs de komende maanden zal herstellen.

In het onderstaande overzicht ziet u bijvoorbeeld dat de september future boven de $30 per vat noteert. Dit betekent dat de markt binnen een half jaar een verdriedubbeling van de olieprijs verwacht.

We doen t vandaag eigenlijk met twee olieprijzen (West-Texas Light Intermediate, #WTI). Olieprijs = futures, die maandelijks aflopen. Daar zit altijd wat verschil in, maar zoals nu tussen mei en juni is uniek. Kijk ook in de toekomst, weet u bijv hoe #Shell rekent #AEX pic.twitter.com/SxhIUmijy4 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 20, 2020

Zulke prijsverschillen komen eigenlijk nooit voor. Mooi dus voor Vopak (+1,0%), want de olie-opslagtankers zitten voller dan ooit. Daarnaast kan het bedrijf nu een aardige prijs rekenen voor de opslag van het zwarte goud. Niet voor niets behoort Vopak met een winst van 6% tot de best presterende aandelen binnen de AMX.

Tegenvallende banken

Daarentegen zitten de banken in de hoek waar de klappen vallen. De lage rente, hoge kosten voor compliance, corona- en oliecrisis zijn de triggers voor de enorme afstort voor dit jaar. Ook vandaag dalen ABN Amro (-3,5%) en ING (-2,0%) tegen de markt in.

Beleggers hebben simpelweg geen houvast meer. Vroeger boden ze nog een aantrekkelijke dividendrendement, maar zelfs dat doekje voor het bloeden is er niet meer. Daarnaast is het heel onzeker hoeveel beide grootbanken moeten afschrijven op slechte leningen.

Dat hangt mede af van hoelang de coronacrisis gaat duren. Een ding is zeker: er gaan de nodige olie gerelateerde bedrijven kopje onder en dat gaat ABN Amro en ING veel geld kosten.



Enige lichtpuntje is dat de kapitaalbuffers wel veel groter zijn dan tijdens de financiële crisis van 2008/2009. Tevens is de waardering van bijvoorbeeld ING historisch laag. Daarom verliest de IEX Beleggersdesk het aandeel nog niet uit het oog.

Philips straalt

De topper van de dag is Philips (+6,1%). De cijfers over het eerste kwartaal moeten we maar snel vergeten. De consumententak (tandenborstels, scheerapparaten etc) presteerde zo slecht, dat dit slechts gedeeltelijk kon worden gecompenseerd door de gezondheidstak.

Hierdoor rolde er slechts een winst per aandeel van €0,05 uit de bus. Toch gaat het aandeel keihard omhoog. Dit komt door uitspraken van CEO Frans van Houten.

Hij verwacht herstel in de tweede jaarhelft, waardoor de winst in 2020 zelfs hoger kan uitvallen dan over boekjaar 2019. Ook het dividend blijft gehandhaafd, en dat is tegenwoordig bijna een unicum.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier van met name de zuidelijke eurolanden spuiten omhoog. Spanje en Italië willen dat er nog eens €1 biljoen (€1000 miljard) extra in het noodfonds wordt gestopt. Wellicht dat dit de reden is voor deze enorme rentestijging.