(AJK) Dividendjournaal is een groot woord, maar veel scheelt het niet. Nico houdt u dagelijks op de hoogte van alle dividendontwikkelingen. Stockdividend bij Philips vandaag. Wat Amerikaanse aandelen betreft, komt JPMorgan Chase met veertig namen op de proppen, waarvan het dividend vrij zeker zou zijn.

J.P. Morgan ranked the most sustainable S&P 500 dividend payers by looking at factors including earnings volatility, dividend track record, and interest-rate sensitivity. https://t.co/bbdiWQkhip — Barron's (@barronsonline) April 20, 2020

Tegelijkertijd meldt de bank ook veertig namen waarvan u het dividend juist op uw buik kan schrijven, maar ik geef u die andere veertig. Daar zitten de usual suspects tussen, de echte hardcore dividend aristocrats bijvoorbeeld, maar ook Apple, dat pas sinds 2012 de winst deelt.

Meer bekende namen:

Hoop tech trouwens:

En de rest:

Apple heeft inderdaad nog maar een kort trackrecord en dat is het geheim van een echte dividender: het is vooral de dividendgroei die telt. Dank Ivan Snurer van BeleggersBelangen, van hem krijg ik dit lijstje van (vooral Amerikaanse) aandelen die al sinds lang, heel lang jaarlijks dividend betalen en zelfs verhogen.

Bedenk dat de oudste van deze bedrijven onder meer twee wereldoorlogen, de Amerikaanse Burgeroorlog, De Crisis van de jaren dertig, diverse Panics, Koude Oorlog, Vietnam, oliecrisis, 9/11, kredietcrisis, de Amsterdamse gemeenteraad en de Europacups van Feijenoord en PSV doorstonden. Het is bijna een wonder.

Dat niet alleen, ze presteerden zelfs zo goed, dat ze het dividend konden verhogen - zelfs in de ergste crises en in de spannendste tijden. Dit is wat mij betreft het neusje van de bedrijfszalm. Ik zie deze aandelen ook niet snel goedkoper worden met die rare rentes. Dit is zowat het nieuwe AAA-papier.

Maar goed, nooit eerder was de beurswijsheid van Always expect the unexpected zo van toepassing als in 2020. Ofwel, risico is er altijd.