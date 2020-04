Randstad en haar vierde recessie: kopen?

Woensdag Q1-cijfers Randstad, dat met -37% dit jaar midscheeps is geraakt. Het dividend ligt al achter de rododendron. Morgen zijn er trouwens al cijfers van het Amerikaanse Manpower.

De uitzendsector wordt hard getroffen door de coronacrisis. In maart bleef de daling van het aantal uitzenduren met 14% nog beperkt dankzij de eerste weken van maart zonder coronamaatregelen. Voor april wordt een sterkere daling verwacht. Lees https://t.co/gjShBrxHcm #ING pic.twitter.com/iSCmRXveIc — ING Economie (@INGnl_Economie) April 20, 2020

Of ik een grafiekje van Randstad versus recessies heb. Ja, maar daar wordt u niet zoveel wijzer van, omdat het trackrecord gewoon te kort is. Randstad kwam in 1990 naar de beurs en is op de beurs as we speak pas aan haar vierde recessie bezig. Ze kwam tijdens een recessie naar de beurs en maakte daarna toch een rit.

Ja, we zitten nu ook in een recessie en als dit het patroon is, moet u het aandeel inderdaad ook midden in een recessie kopen, als u een dikke rit wil maken. Want u ziet duidelijk dat de koers daalt, vóórdat er formeel sprake is van een recessie. Op de beurs weten we dat dan al maanden gezien alle indicatoren en outlooks.

Maar ja, wanneer precies instappen, zeker als het zo volatiel is? Dat kan al gauw vele procenten schelen. Wellicht is ook hier en zoals altijd spreiden het meest verstandig. Garantie hebt u nooit.