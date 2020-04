BeursVandaag: Wat nu weer allemaal?

Zat vanavond nog weer naar Jesse Klaver te luisteren.. Die lijkt steeds maar te roepen dat aandeelhouders geen dividend zouden mogen ontvangen, want dat vind meneertje immoreel..

Zo'n onwijs dom standpunt vind ik dat! Alsof al die aandeelhouders geen cent in het bedrijf hebben geïnvesteerd en daarom ook geen "gratis geld" zouden mogen ontvangen?

Kan iemand Jesse en zijn kliek nou niet eens duidelijk maken dat je eerst moet investeren en daarna pas kan/mag ontvangen? Zou Jesse zelf een ton in een beursgenoteerd bedrijf investeren en dan vervolgens zelf zeggen.. "Ik deed dat slechts uit liefdadigheid en ik hoef er niks voor terug?"



Wie maakt Jesse Klaver nou eens duidelijk dat gratis geld, ook voor beursgenoteerde bedrijven, niet bestaat.. Tenzij hij het zelf wellicht ter beschikking wil stellen? Wat een ongelooflijke onbenul is dat toch!!