Philips is overgeschakeld op Plan B - hoe flexibel eigenlijk - en doet zo bezien niet onaardig?

Het is zo moeilijk om momenteel cijfers te beoordelen. Het concern boekt 76% minder winst, heeft wel een mooi orderboek, skipt formeel de outlook 2020, hoopt op H2 en stelt €0,85 dividend voor. In stock.

IMCD is ook door en draait goed, misschien wel een beetje tot haar eigen verbazing:

AMG is de volgende die waarschuwt, helaas:

De bekende coronacijfers weer met Nieuw-Zeeland dat volgende week van het slot gaat. Verder zie ik zo gauw geen bijzonderheden.

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/rDBCbpYezn — Reuters (@Reuters) April 20, 2020

Het moet allemaal snel en kortaf, want er is veel. Olie doet -18% rond $15. Ja, $15. Waarom? Niet nieuw, maar het heet vraaguitval en - opgelet - morgen is er optie-expiratie, heet het op de networks. Contango? Opgelet in ieder geval wie hier in handelt, dit is niet voor beginners.

Olie is wel de uitschieter nu, verder is het redelijk rustig. De futures handelen zelfs met een nul voor de komma en dat zien we ook niet iedere dag. Veel cijfers deze week en donderdag inkoopmanagersindices over april, dat wordt schrikken. De Amerikaanse rente daalt twee basispunten en de Duitse tikt er eentje bij.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies luidt:

Aperam: naar €22,50 van €19,50 - Citigroup

De agenda kent eigenlijk alleen maar cijfers:

08:00 Philips Q1-cijfers

08:00 IMCD Q1-cijfers

08:00 Alumexx jaarcijfers

08:00 Duitsland inflatie PPI mrt -0,1% MoM

08:00 Wereldhave Belgium Q1-cijfers

13:00 Halliburton Q1-cijfers

22:00 IBM Q1-cijfers

En dan nog even dit

Nog meer ABN Amro, er wordt geen bedrag genoemd:

ABN Amro makes claims against Singapore’s troubled oil trader https://t.co/hbX1FvYkCj — Bloomberg (@business) April 20, 2020

Niet iedereen:

More U.S. protests call for lifting coronavirus restrictions as governors push back https://t.co/OII6cExcdU pic.twitter.com/UKWFbUZyEi — Reuters (@Reuters) April 20, 2020

Volgt u de bedragen nog?

Japan stimulus package boosted to $1.1 trillion due to cash payouts: draft https://t.co/ROdzzUZqVk pic.twitter.com/vRmkIf3myj — Reuters (@Reuters) April 20, 2020

Hoezo één Europa:

An Italian broadside against Germany is the latest sign EU nations are heading for another showdown on their coronavirus rescue package https://t.co/x3WqRVXtql — Bloomberg (@business) April 20, 2020

Olie, wat hier allemaal aan de hand is?!

U.S. oil falls more than 10% to lows not seen since 1999 https://t.co/ppg3XZOf4Y pic.twitter.com/jKUhDHETf2 — Reuters (@Reuters) April 20, 2020

Hoeveel?

Alibaba says to invest $28 billion in cloud computing services https://t.co/erRlCbDjns pic.twitter.com/hsc3Qr5NWJ — Reuters (@Reuters) April 20, 2020

Opvallend, juist nu:

Australia plans law forcing Google, Facebook to share ad revenue with domestic media firms https://t.co/th2IowRy8U pic.twitter.com/UVNag4xqHg — Reuters (@Reuters) April 20, 2020

Er komt een moment dat we niet meer schrikken van de cijfers. Toch?

The US Budget #deficit is expected to a hit a whopping 19% of #GDP this year. pic.twitter.com/WEhdcgd2RO — jeroen blokland (@jsblokland) April 19, 2020

Daar zit je dan met je goudstaven. Do you feel lucky today?

Rich Americans activate pandemic escape plans https://t.co/zGJ1hiXB2w — Bloomberg (@business) April 20, 2020

