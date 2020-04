TA: Wall Street zet herstel voort

The Short Caller schreef op 20 april 2020 08:17:





Je vergeet de BananenRepubliek Holland te vermelden..



Want toen het Coronavirus al lang vaste Voet had gezet op het Europese Land..



Was de Heldhaftige GROTE 1e Minister Rutte alles nog aan het weg lachen..!!!



Sterker nog het Hele rariteiten Kabinet van Holland ging (nog!!) op Voorjaars reces..



Dus niet te veel met het belerende Vingertje naar andere Landen wijzen..



Ook volgens een Aandelen Goeroe en befaamd Stockpicker was het maar een Griepje..:((





Ik wilde het verhaal niet te lang maken TSC, maar inderdaad onder leiding van de diverse kabinetten onder Rutte (VVD) werd zo'n beetje van alles wegbezuinigd, bij de zorg, onderwijs, politie, verzorgingshuizen en Rutte de VVD lobbyist van het bedrijfsleven lachte alle problemen weg, een voorbeeld wij hadden tot voor kort 7 IC bedden voor iedere 100.000 inwoners, in Duitsland 29.



Ze vonden het niet nodig ondanks alle waarschuwingen test materiaal om virussen in een vroeg stadium te kunnen herkennen achter de hand te hebben, niet genoeg beschermingsmiddelen etc. etc.

De VVD is in mijn ogen een partij van egoisten en zichzelf verrijkende leden, voorbeelden te over waar het milieu en de leefomgeving ergens achteraan hollen.



Zaterdag kopte De Telegraaf: Corona sloopt massatoerisme.

Het is misschien vloeken in der kerk, maar naar mijn mening zou het een zegen zijn voor de mensheid wanneer het massatoerisme inderdaad zou worden gesloopt en zeker wanneer men bedenkt dat de prognoses een verdubbeling verwachten van het massatoerisme.

Tevens ook een van de grote verspreiders van gevaarlijke virussen van over de wereld.



Schiphol moet groeien de nu nog stille omgeving van Lelystad wil men transformeren tot extra vakantievluchten vliegveld ondanks zware en terechte protesten van de inwoners uit die omgeving wil Cora van Nieuwenhuizen de plannen toch doorduwen, economie hé voor een prikje mensen massaal naar de vakantielanden vliegen en de schone lucht door kerosinedampen verpesten en dat terwijl er veel Nederlanders daar vakantie vieren.



Complete waanzin.