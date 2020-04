Blik beleggers gericht op bedrijfscijfers en coronacrisis

Coronavirus ??? Nu is de Franse minister van Financiën aan het oreren dat er toch een gezamenlijk fonds komt om de (Zwakke Zuidelijke ) landen,(lees: perfide zuidelijke landen) voor de duur van 5 jaar nota bene ??? te financieren dmv. een NOODFONDS, te betalen door alle EU-landen. Dan zitten we helemaal vastgeklonken aan dat soort landen.Het is een Godsschandaal dat uitgerekend Frankrijk zich er weer mee bemoeit. Wij hebben ons hier kapotbezuinigd om het fin-tekort binnen de perken te houden, ook dmv. allerlei extra heffingen door dit failliete Kabinet. Nu moeten we het tekort zeker weer opblazen om die malloten uit de Maffia-drek te halen.Over mijn lijk.