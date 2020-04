Ondanks die mooie plus van vandaag sluit de AEX deze week uiteindelijk 0,4% lager af. Helaas wegen de slechte macro's net iets zwaarder dan het positieve nieuws omtrent een mogelijk medicijn voor het coronavirus.

Met name in de VS was het op het macrofront schrikken. Imploderende detailhandelsverkopen, een kwakkelende Amerikaanse industrie en gigantische hoge jobless claims. Dan wordt het wel heel lastig om lichtpuntjes te zien. Arend Jan doet in ieder geval een poging.

Koersen ietsie op, want 1,5 miljoen minder aanvragen! Rrrrrrrecorddaling in week tijd #joblessclaims ?? pic.twitter.com/ewLuPLl0Hz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 16, 2020

Gelukkig kijken markten altijd vooruit en dan zijn de positieve testresultaten van het medicijn Remdesivir van Gilead een welkome meevaller. Probleem is alleen dat er nog geen placebogroep was, waardoor het nog te vroeg is om te juichen. Beleggers lijken dat vandaag te beseffen, want het aandeel Gilead staat nog 7,5% in de plus, terwijl het eerder zo'n 14% hoger opende.

Lage olieprijs

Naast de slechte macro's is de lage olieprijs een belangrijke reden waarom de AEX een magere week kent. Het zwarte goud zette deze week immers weer een nieuwe low op het bord. Gevolg is dat Royal Dutch Shell binnen vier handelsdagen 8,7% verliest.

De oliegigant heeft een weging van 12% binnen de AEX en zet de hoofdindex dus hoogstpersoonlijk 1% lager. Kortom zonder Royal Dutch Shell waren we in Amsterdam dus in het groen gesloten.

Beroerde banken

De financials deelden ook mee in de malaise. ING (-12,6%) en ABN Amro (-12,7%) staan beide genoteerd in het top drie lijstje bleeders. Waarschijnlijk worden de twee grootbanken mee omlaag getrokken door de slechte cijfers van de Amerikaanse zakenbanken.

Wat al deze banken met elkaar gemeen hebben, is dat ze forse voorzieningen moesten nemen op slechte leningen. Hieronder ziet u een overzicht.

JP Morgan Chase ($ 6,8 miljard) Citigroup ($4,6 miljard) Wells Fargo ($4 miljard) Bank of America ($3,6 miljard) Goldman Sachs ($1 miljard)

De Amerikaanse banken verwachten dus de nodige faillissementen in de VS. Met name binnen olie-industrie zullen er koppen gaan rollen. Tja, dan is het niet onlogisch dat ABN Amro en ING zo slecht liggen. Deze banken hebben namelijk veel leningen uit staan aan oliebedrijven.

De lijstjes

AEX deze week: -0,4%

AEX deze maand: +4,1%

AEX dit jaar: -16,3%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: -15,9%

Nasdaq100 straalt

De grote winnaar deze week is de Nasdaq100 (+6,6%). De technologie-index wordt gedragen door Amazon, Microsoft, Alphabet en Apple. Eerstgenoemde zette deze week zelfs een nieuwe all time high op het bord. In het liveblog liet ik al zien dat de Nasdaq100 sinds 2009 geen enkel kalender jaar is gedaald.

AEX

Vaste gast in het lijstje bleeders is Unibail Rodamco (-11,6%). Zolang niet duidelijk is hoe groot de schade door de coronacrisis is, blijft het aandeel extreem volatiel. ASML (+6,2%) stijgt waarschijnlijk niet door zijn eigen Q1-cijfers. Deze vielen namelijk licht tegen. Met name de goede cijfers van chipmaker TSMC helpt het aandeel omhoog.

Verder ging Ahold (-0,5%) €0,46 ex-dividend dus die min mag u vergeten. Just Eat Takeaway (+4,1%) ligt trouwens ook goed de laatste tijd. De maaltijdbezorger profiteert van de coronacrisis, omdat er online steeds meer bestellingen worden gedaan. Daarnaast staan alle seinen op groen voor definitieve goedkeuring van de Britse toezichthouder.

AMX

Fagron (+15,5%) liet weten nog geen hinder te ondervinden van de coronacrisis. De omzet steeg in het eerste kwartaal met ruim 9%. Besi (+7,6%) doet mee met de chiprally, maar voor de rest zien we vooral rode cijfers.

Bij Fugro (-22,2%) zit alles tegen. De olieprijs is al historisch laag en dan moet de bodemonderzoeker ook nog €20 tot €30 miljoen afschrijven op een dochteronderneming. Air France-KLM (-10,0%) moet flink lenen om de crisis te overleven. Beleggers hoeven de komende jaren dus niet te rekenen op dividend.

ASCX

Met de wijsheid van achteraf had u beter niet kunnen beleggen in kleine aandelen. Ook deze week is het weer drama. Veel verder dan een plus van 5,8% voor Vivoryon komen we niet. TomTom (-9,5%) verwacht dit jaar in de rode cijfers te belanden.

Nu nog even dit

