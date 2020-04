Echt, Nasdaq 100 plust dit jaar

(AJK) Hallo, ik ben de Nasdaq 100 en ik gá alvast. Of zoiets. Jaja, intussen weten we dat de Amazons en Netflixes van deze wereld wél business hebben, op all time highs staan en de koers opjagen van de technologie-index. Maar tóch. Een maand geleden was u echt voor gek verklaard, als...

Het wonder dat #Nasdaq100 heet. Dit is dé Amerikaanse technologie-index en die staat zelfs op slotbasis in de plus dit jaar. Schoolvoorbeeld van dat #vraagniethoehetkanmaarprofiteerervan zo'n belangrijk blauw bordje is op beurs #AEX pic.twitter.com/prMaeX7Wo1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 17, 2020

Ja, daar zitten we dan allemaal met onze Unibails, ING's, Arcelors, Randstadjes, Fugro's, Air France-Klemmen en noem al die andere ellende maar op... Dit is nota bene het beste Amerikaanse aandeel 2009-2020. Outperfomer in én de bull- en nu ook de bearmarket, knap iemand die dit scenario had bedacht.