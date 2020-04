Bericht delen via:

Een nieuwe video-analyse door Royce Tostrams, met een update over de AEX-index.

Het herstel van de index lijkt wat te stranden in de gap die begin maart is gevormd. Hoe nu verder? Koersniveau 485 wordt belangrijk om in de gaten te houden.

