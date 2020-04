Slot: Waardeloos nieuws, maar toch hoger

Het leek bij opening een prachtige beursdag te worden, maar op het slot valt het toch allemaal wat tegen. Het is aan ASML (+5,0%) te danken dat de AEX er nog een aardige plus van 1% uit sleept.

Het optimisme in de chipsector komt door de goede cijfers van TSMC. De Taiwanese chipper wist de omzet in het eerste kwartaal te verdubbelen ten opzichte van een jaar geleden. Een belangrijk positief signaal, omdat het bedrijf een belangrijke klant van ASML is.

Ook ASMI (+8,1%) en Besi (+8,2%) profiteren hiervan. Het laat wederom zien dat techaandelen dit jaar veel beter blijven liggen dan de markt. Dat zien we niet alleen hier in Europa, maar ook in de VS. De Nasdaq100, waar alleen maar techfondsen in zitten, is dit jaar zelfs met 0,5% gestegen.

Pessimistische OPEC

Dat terwijl de meeste Europese indices year to date ruim 20% zijn gedaald. Het zijn vooral de oliefondsen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Royal Dutch Shell (-3,5%) kent wederom een slechte dag.

Wellicht speelt mee dat de OPEC vanmiddag met de verwachting kwam dat de olievraag in het tweede kwartaal op het laagste niveau gaat uitkomen sinds 1989. Misschien is het door de coronacrisis geen verrassende voorspelling, maar het hakt er wel in.

Het is simpelweg hopen dat het aantal zieken dusdanig snel afneemt, dat economieën langzaam weer open worden gegooid. Collega Nico Inberg neemt voor u de stand van zaken rondom het coronavirus door.

Slechte data VS

Helaas kwamen er ook nog een paar slechte economische berichten langs vanuit de VS. De wekelijkse jobless claims bedragen 5,2 miljoen, terwijl de markt rekende op 5 miljoen. Ook de Philly Fed-index, die een indicatie geeft hoe het met de bedrijvigheid rondom de staat Philadelphia gaat, is drama.

Er rolde een ronduit beroerde stand van -56,6 uit de bus. Dit betekent dat de industrie daar bijna tot stilstand is gekomen. Gek genoeg gingen de markten vanmiddag om 14.30 uur in eerste instantie omhoog op deze twee macro's, maar daarna verslechterde het sentiment weer wat.

Koersen ietsie op, want 1,5 miljoen minder aanvragen! Rrrrrrrecorddaling in week tijd #joblessclaims ?? pic.twitter.com/ewLuPLl0Hz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 16, 2020

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan verder omlaag, al is de daling niet zo fel als gisteren. De Nederlandse yield zakt twee basispunten naar -0,18%.