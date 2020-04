Beurs en Corona: waar staan we nu? Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Beurs vandaag Categorie: Overig

Na de spijkerharde daling van de beurzen kregen beleggers weinig kans om bij te komen, want na de correctie volgde een opzienbarend - en volgens velen zelfs wat angstaanjagend - snel herstel. Hoe nu verder? Van Covid-19 zijn we voorlopig nog niet verlost, maar de eerste piek lijkt, heel voorzichtig, achter de rug. Nico Inberg overziet het slagveld. Waar vielen de grote klappen, welke bedrijven komen sterk uit de crisis en hoe moeten we als beleggers naar de onzekere toekomst kijken? Meer video's vindt u op ons Youtube-kanaal. Abonneren is gratis.

