(AJK) De Bondskanselier legt het goed uit. Het had ook over (her)beleggen kunnen gaan. Het zijn dezelfde sommetjes: samengestelde interest, misschien de belangrijkste sommetjes die er zijn. Daarom vind ik zelf nu het dividendverhaal - hopelijk krijgen we het gros alsnog binnen - ernstiger dan de koersdalingen.

Het is bijna letterlijk een kink in de kabel of een breuk in de ketting, die over zoveel jaar heel veel centjes kan gaan kosten. Veel herbeleggers - denk aan verzekeraars en pensioenfondsen - zijn thuis op de bank al druk en zwetend aan het rekenen en scenario's aan het maken wat dit kost en betekent.

Wat vooral zo mooi is, is dat de Bondskanselier zo piekfijn aan geeft hoe een kleine verandering enorme gevolgen kan hebben. Wij weten ook: of u in totaal 0,5% of 1,5% aan kosten kwijt bent, kan het verschil zijn tussen een riant en karig pensioen.

This is how Angela Merkel explained the effect of a higher #covid19 infection rate on the country's health system.



This part of today's press conf was great, so I just added English subtitels for all non-German speakers. #flattenthecurve pic.twitter.com/VzBLdh16kR — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) April 15, 2020

Had ik het zelf geweten, geleerd en tot mij door laten dringen, dan was ik ook eerder dan mijn 37e vermogen gaan opbouwen. Enfin, met dit tooltje - het web staat er vol mee - rekent u alles uit: toekomstige vermogensopbouw, verwachte huur versus hypotheek, wat die Swapp-fiets in tien jaar gaat kosten et cetera.

Samengestelde interest dus. Tip: als u vermogensopbouw uitrekent, maak dan som met en en zonder vermogensrendementsheffing van 1,2%, om de grote gemene deler te nemen. Bewaart u de uitkomst voor feestjes, waarop iedereen fulmineert dat die 1,2% schandálig laag is. Geloof me, ze zijn in één keer stil.

Zelf reken ik trouwens altijd 7% (historisch gemiddelde bruto opbrengst aandelen) minus inflatie (2%), vermogensrendementsheffing (1,2%) en kosten (0,3%). Met die slechts (?) 3,5% reken ik. Dan heb ik namelijk mijn netto vermogen in hedendaagse prijzen. Ik wil zeg maar mijzelf niet rijk rekenen.

Het is overigens dat ik begin deze eeuw naar zulke grafieken zat te kijken en mijzelf achter mijn oren begon te krabben. Verhip, dat beleggen is misschien iets anders dan voorspellen, de koers raden en er achteraan hollen. Anders gezegd: ik kan rekenen in plaats van dat ik moet gokken. Deze twee kent u:

Oh la la, denkt niet het hele land dat de beurs en casino en beleggen gokken is? Kijk dan eens hier na. Wat een heerschend lijntje. Johnson & Johnson is dan ook Dividend Aristocrat met hoofdletters:

MacDonald's werd gisteren 65, trakteert ook al 65 jaar en wel hoe langer hoe meer. In dit tempo wordt ooit ook $65. Nog zoiets: dividendgroei, nog veel belangrijker. ASML doet bijvoorbeeld maar 1%, maar verhoogt zoveel dat de kopers van tien jaar geleden al 10% of nog meer dividendrendement maken.

Zie hier Nederlandse aandelen over de laatste halve eeuw en dan zit potverdrie Royal Dutch Shell nog niet eens in deze index. U moet héél goed de juiste aandelen selecteren, timen, winst nemen en verliezen afkappen wil u beter doen. Om maar te zwijgen hoeveel tijd, geld, energie en stress dat kost.

En dit is precies de reden dat de gemiddelde particulier nooit iets verdient op be beurs. Grofweg zit u de helft van de keren goed en fout en u verliest het dan alsnog door de kosten en de spread.

Nog een keertje dan om dit stuk af te sluiten. Vandaar dat ik altijd roep: beleggen doet u voor dividend en handelen voor koerswinst. U kunt ook beide doen. Wel eens aan gedacht? Gewoon de helft van uw maandelijkse beursbudget in een indexfonds of -tracker en met de andere helft gaat u dan lekker vrijuit spelen.

Adrenaline is er niet minder om.

Rendement is er wel meer om.

Nachtrust ook, want uw risico is veel minder.