Coronahypotheek

Het coronavirus heeft ook de banken bereikt. In de eerste weken van het virus waren de banken er als de kippen bij om hun goede wil in de media te verkondigen. Huizenbezitters (met een hypotheek) die door het virus in financiële problemen zijn gekomen en de hypotheek niet meer kunnen betalen, krijgen hulp van de bank.

De hulp bestaat uit het niet hoeven betalen van de hypotheeklasten (rente en aflossing) voor een maximale duur van 3 maanden. Deze hulp is leuk maar zorgt ook voor grote problemen voor een bepaalde groep huizenbezitters.

De fiscus

Startende huizenbezitters die na 1 januari 2013 hun eerste hypotheek hebben afgesloten, moeten hun annuïteiten- en/of lineaire hypotheek in maximaal 30 jaar aflossen. Bovendien hebben zij de verplichting (wordt gecontroleerd door de fiscus) hun aflossingsschema te volgen. De fiscus bekijkt dus ieder jaar of een startende huizenbezitter aan zijn aflossingsverplichting voor het lopende jaar heeft voldaan.

Als een huizenbezitter minder heeft afgelost, dan voldoet dit leningsdeel niet meer aan de regeltjes, waardoor de betaalde hypotheekrente niet meer fiscaal aftrekbaar is. De hypotheek (dat gedeelte) verhuist dan naar box 3! Natuurlijk is het mogelijk om dit nog recht te zetten volgens de fiscus:

Hebt u een betalingsachterstand door een onbedoelde fout in de betaling of berekening van de aflossing? Als u de fout herstelt vóór het begin van het derde jaar daarna, mag u de betaalde (hypotheek)rente blijven aftrekken.

Starters die een paar maanden niet hun hypotheeklasten betalen, moeten wel goed op de hoogte worden gesteld van wat de toekomstige gevolgen kunnen zijn.

Spaarhypotheek

Voor huizenbezitters met een spaarhypotheek is het ook oppassen geblazen. Als de maandpremie van de spaarhypotheek een paar maanden niet wordt betaald, dan wordt het gegarandeerde eindbedrag niet gehaald. Ook hierbij is het dus verstandig om de achterstand zo snel mogelijk in te halen/te betalen.

Acceptatienormen

Het is altijd fijn als banken hun klanten (huizenbezitters) willen helpen. Nieuwe klanten (toekomstige kopers) moeten wel even oppassen. Veel banken hebben hun acceptatienormen (flink) aangepast. Door sommige banken wordt gekeken naar het beroep van de koper/aanvrager. Die moet daarbij ook aangeven of zijn inkomen volledig wordt betaald door zijn werkgever of tijdelijk door de overheid!

Wie werkzaam is in onderstaande branches en van plan is een huis te kopen, doet er verstandig aan om zijn/haar huiswerk vooraf goed te doen.

Horeca

Toerisme & recreatie

Cultuur & sport

Luchtvaart

Persoonlijke dienstverlening (daaronder vallen bijvoorbeeld kappers, nagelstudio’s, schoonheidssalons etc.)

Kinderdagverblijven/kinderopvang

Transport (bijvoorbeeld personenvervoer)

Detailhandel (bijvoorbeeld winkeliers)

Sectoren/beroepen die we op basis van “gezond verstand” kwalificeren als risicovol

21 april komt Premier Rutte met nieuws over de coronavirusbestrijding en daarbij met de volgende maatregelen waaraan iedereen zich moet houden. Het kan best zo zijn dat mensen in veel beroepen nog niet mogen gaan werken. Banken zullen zeker stappen ondernemen als er iets gaat veranderen.

Strengere voorwaarden

Huizenzoekers met tijdelijke contracten en ook flexwerkers zullen merken dat diverse banken strengere eisen stellen. Zo zullen zij meer eigen middelen moeten aantonen om in aanmerking te komen voor een hypotheek.

Diverse banken eisen dat deze personen 6 maanden de door hen aangevraagde hypotheek uit eigen middelen kunnen betalen. Doorstromers die hun eigen woning nog niet verkocht hebben, moeten aantonen 12 maanden dubbele maandlasten te kunnen betalen in plaats van 6 maanden. Bovendien zijn er banken die de voorwaarden voor een overbruggingshypotheek strenger hebben gemaakt.

Advies

Ik adviseer alle huizenzoekers die de komende maanden een huis willen kopen om alles goed in de gaten te houden. Vraag uw hypotheekadviseur duidelijk uit te leggen aan welke eisen u moet voldoen voor een hypotheek.

Gelukkig zijn er veel banken in Nederland die een hypotheek verstrekken. Nog niet alle banken hebben hun acceptatienormen flink aangepast. Er zijn dus nog genoeg mogelijkheden, maar die kunnen per dag veranderen.

Tot slot las ik twee weken geleden dat banken hun debetrente en de rente die u betaalt over leningen hebben verlaagd. Kunnen we nu de vlag gaan uithangen? Ik ben van mening van niet, want de meeste banken vragen nu 9% rente en dat was 12%. Ik denk dat banken alweer vergeten zijn door wie ze in de vorige crisis geholpen zijn.