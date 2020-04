Veilige havens ten tijde van beurscrises

quote: jeroen54 schreef op 21 april 2020 11:32:

wat denk je wat er gebeurt als de rente op obligaties gaan stijgen ?

Een stijgende rente heeft een negatief effect op de prijs van obligaties. De rente is in de onderzochte periode per saldo gezakt. Toch zijn er vanaf 2008 perioden geweest waarin de rente is gestegen. Een relatief lage rente kan nog jaren aanhouden, maar kan ook binnenkort gaan stijgen of zelfs verder gaan dalen. Ik heb hier geen mening over.Ik ben wel van mening dat ten tijde van beurscrises obligaties, in het algemeen, beter zullen renderen dan aandelen. Reden voor mij, met deze column in de hand, om vooralsnog TLT als veilige haven te selecteren in mijn modellen.