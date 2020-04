'Afwachtend begin voor Amsterdamse beurshandel'

President Trump zegt dat de Verenigde

Staten over de piek van het aantal

coronabesmettingen heen zijn.



.Vandaag

komt hij met maatregelen om de economie

weer op gang te brengen.



Op zijn dagelijkse persmoment zei Trump

dat de strijd doorgaat,maar dat uit

statistische gegevens blijkt dat het

hoogtepunt is bereikt.



