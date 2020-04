BeursVandaag: Bij de les

Vandaag wordt gewoon weer een rode dag. Ik heb nog geen singalen gezien die er op wijzen dat 490 ook maar enige bodem vormt in het verder dalen. Ramingen zijn gewoon barslecht. Het besef dat de wereld zeker nog een jaar in de ban van corona is lijkt bij sommige beleggers te ontbreken. Zelfs als de lockdown in juni weg is kan men nog steeds niet internationaal reizen. Verder is het consumentvertrouwen laag en de werkloosheid hoog. Mensen hebben simpelweg geen geld om de reeële economie opgang te helpen en de QE gaat hier niets aan veranderen. Ik zie het tot juni vrij somber in voor de beurs en ga dan ook (beperkt) short.



Misschien ben ik wel zo'n pessimist maar 3% eraf gister stelt echt niks voor. We staan nog steeds dichter bij de 550 dan de 420 punten. Ik kan mij echt geen wereld voorstellen waarin we voor oktober boven de 510 gaan uitkomen, zelfs als er een vaccin is gaat de pijn nog jaren door.