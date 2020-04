BeursVandaag: Bij de les

Gegeven de omstandigheden levert NSI denk ik aardige cijfers af.

Het vastgoedfonds hoopt ook in Q2 85% van de huur op te halen, zegt geen overheidssteun nodig te hebben en keert gewoon dividend uit. Neways en Rood Mircotec staan ook aangekondigd.

Galapagos meldt dit, is het wat? Geen idee en ik zie geen bedragen:

Dan is er aan de andere kant van de wereld een chipper met cijfers, TSMC. En dat ziet er, net als ASML, ondanks alles goed uit. Koers -0,4%.

#TSMC, hofleverancier van o.m. #Apple, dikte de winst in 1Q20 met 90,6% aan tot $7,11mld. Ook de omzet (+45,2%) was hoger dan verwacht, dankzij sterke vraag naar #5G-chips en supersnelle halfgeleiders. Nieuwe vooruitzichten volgen later vandaag. Ook Chips zijn immuun voor covid19 pic.twitter.com/Sb0aiwYxcR — Tom Simonts (@TSimonts) April 16, 2020

Het bekende rondje intussen voorbeurs - gezegend zij de dag dat het niet meer hoeft - met onder meer Duitsland dat een ietsje verder opengaat. Verder zie ik zo snel niet zoveel bijzonderheden, de curves lijken verder af te vlakken:

De futures openen met een plus en dat valt dan weer mee, want toen ik vanochtend opstond waren ze nog rood. Geeft wel aan hoe volatiel de boel is. Geen enkele koers valt op, of het moet zijn dat olie weer $20 in zicht heeft. de dollar doet het net even onder 1,09 en de de rentes openen zowaar een keer vlak.

En zeg verder maar waar we op dit moment mee bezig zijn:

Zijn we aan de beruchte tweede daling begonnen na de eerst sell-off (en dit keer misschien wel krach) en gaan we nu heel enge standen zien?

Is dit even het tandje terug in een nieuwe bull market die ons in de komende tijd, jaren of met Sint Juttemis naar 600 en 700 brengt?

Gaan we per saldo eens even flink zijwaartsen vanaf nu. Scenario dat u zelden hoort, maar kan ook nog.

Nu kan het alle kanten op en dan is het straks weer zo logisch wat het werd. Enfin, de agenda kent schrikcijfers uit de VS over deze week (jobless claims) en maand (Philly Fed) en er is de Duitse Ifo Geschäftklima over april. Totdat we er niet meer van schrikken, de sensatie ervanaf is en de koersen niet meer reageren:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:01 Galapagos gaat samenwerking aan met Pools Ryvu

07:45 Kledingretailer Zalando gaat mondkapjes verkopen

07:40 Alfen produceerde 100.000 laadpunten elektrische auto's

07:33 Meer huurders NSI betalen later

07:24 Vivoryon werkt samen met Fraunhofer Instituut

07:07 Duizenden Nederlanders verliezen baan door coronacrisis

15 apr 'Amerikaanse luchtvaart akkoord met Witte Huis over steun'

15 apr Conditie Amerikaanse economie drukt Wall Street

15 apr Harley-Davidson verlaagt salarissen management om crisis

15 apr 'Economische activiteit VS scherp gedaald'

15 apr 'Shell met banken akkoord over kredietfaciliteit'

15 apr Wall Street doet stap terug

15 apr Olieprijzen verder onder druk na tegenvallende vraag uit VS

15 apr Aandeelhouders KPN akkoord met benoeming commissaris Guillouard

15 apr Nieuwe commissarissen Heijmans benoemd

15 apr Zorgen om coronacrisis drukt sentiment op beursvloeren

15 apr BAM voorziet nog geen tekort aan kapitaal

15 apr Bedrijfsvoorraden VS gedaald

Nog een nieuwtje, het gaat door, maar u moet thuis kijken:

16 Apr - 08:05:39 [RTRS] - SHELL - AGM IS SCHEDULED TO BE HELD AT SHELL HEADQUARTERS, IN NETHERLANDS ON TUESDAY MAY 19, 2020

Analistenadvies luidt:

Aegon: naar €3,90 van €4,80 - RBC

ASML: naar €260 van €250 - Deutsche Bank

ASML: naar €305 van €300 - Credit Suisse

ASML: naar $280 van $300 - RBC

ASML: naar €229 van €230 - Susqueanna

Heineken: naar €85 van €81 - HSBC

ING: naar €8 van €12,50 - Deutsche Bank

KPN: naar €3,20 van €3,40 -HSBC

NN: naar €29 van €36 - RBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met barre cijfers:

08:00 NSI Q1-cijfers

08:00 Neways Q1-cijfers

08:00 Rood Microtech Q1-cijfers

08:00 Duitsland inflatie CPI mrt +0,1% MoM

10:00 Duitsland Ifo business klimaat apr

13:00 BlackRock Q1-cijfers

14:30 VS bouw starters maart 1,3 miljoen

14:30 VS wekelijkse jobless claims 5,11 miljoen

14:30 VS Philadelphia Fed Index apr -33,0

En dan nog even dit

Aldus het CBS:

Het percentage mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in maart gedaald naar 69,1. De daling was de sterkste in 6 jaar.https://t.co/HoD1KhjEQE pic.twitter.com/jhIPKVKRfe — CBS (@statistiekcbs) April 16, 2020

Wij nog niet:

Life is slowly returning to normal as some countries ease restrictions pic.twitter.com/rLDokXMxpm — Reuters (@Reuters) April 16, 2020

Hoeveel van zulke berichten moeten we ook nog zien, voordat we er ook immuun voor worden?

Asia’s economic growth to grind to a halt for the first time in 60 years, as the coronavirus crisis takes an 'unprecedented' toll on the region’s service sector and major export destinations: IMF https://t.co/zLSuuTMkk9 by @LeikaKihara Live updates: https://t.co/Ozh6fc6V1n pic.twitter.com/KfEq9hKmb0 — Reuters (@Reuters) April 16, 2020

Het zijn ook meteen de bekendste namen:

Costco, P&G, J&J among few to hike dividend during coronavirus crisis https://t.co/LfUEDGrdLZ pic.twitter.com/J4GrtrGVmG — Reuters (@Reuters) April 16, 2020

Niet alleen Amazon staat op een all time high, maar ook... Hup Ahold Delhaize:

Walmart hits a new all-time high as toilet paper sales increase 1,000%. $WMT pic.twitter.com/ssI9lyIJ8H — Charlie Bilello (@charliebilello) April 14, 2020

Knap dat ze die sowieso hebben gemaakt:

Apple unveiled the budget-friendly iPhone SE which comes with a $399 price tag, which is $50 less than the cheapest Apple model out there https://t.co/QEuxFLRBxQ pic.twitter.com/oKeKxSKmfw — Reuters (@Reuters) April 16, 2020

Dit, puur vraag:

De OPEC plus kan wel productie verminderen (minder aanbod). Maar hier een plaatje van de vraag. Vraag naar benzine in de US om precies te zijn. (-40%) pic.twitter.com/5RY9VXb2Xf — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 15, 2020

Maar:

WHAT? US weighs paying drillers to leave #oil in ground amid glut. Energy Department plan would pay producers not to produce. Program would help producers reeling from collapse in demand. https://t.co/93fSUg8qkn pic.twitter.com/J5FJsal9D8 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 15, 2020

De gratis broker:

Robinhood Markets, the online brokerage that’s suffered repeated outages during recent market turmoil, is close to raising new funding at valuation of about $8 billion, sources say https://t.co/g6S2P6y81o — Bloomberg (@business) April 16, 2020

Zo, dat is geen misselijk bedrag:

Announcing an extra $150 million of funding from The Bill & Melinda Gates Foundation to the @WHO, Melinda Gates told Reuters the U.N. agency was ‘exactly the organization that can deal with this pandemic’ https://t.co/LHRbinzoS7 pic.twitter.com/sFlsx7R1uG — Reuters (@Reuters) April 16, 2020

Stabiel wiebelen:

Als u nog iets beweeglijks zoekt:

With “no avocados in the pipeline for now” and demand surging, prices are at the highest level since August 2019 https://t.co/SqgbteDWDj pic.twitter.com/TFGho8i70r — Bloomberg (@business) April 16, 2020

