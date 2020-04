TA: Herstel hapert

Technisch is het verhaal van Royce veel teveel van dik hout. Goed, we krijgen op weekbasis een dark cloud cover en daarmee wordt de herstelfase tijdelijk afgebroken. Maar om een hernieuwde daling onder 491 meteen te bestempelen als 'de weg naar de recente dieptepunten' is veel te voorbarig. Vooralsnog kwalificeer ik die komende daling als 'een correctie op de te snelle stijging' van de afgelopen dagen.



Immers staat er door de voortvarende opgelopen koersen een gap open tussen 482 en 477. Als dat opgevuld is kan als eerste juist een nieuwe stijging verwacht worden vanaf dat punt. En pas onder reactiebodem 465.29 en de dubbele bodem rond 455 kan de koers zakken naar de vorige dieptepunten.



Het lijkt alsof columnist niet echt zin meer heeft er een wat meer diepgaande column van te maken.