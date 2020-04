Slotcall: Europa verliest

De wereld staat economisch in brand. Krimpcijfers van het IMF die nooi eerder vertoont zijn sinds 1930. En dan staat de AEX index Year to date 19% lager. Poeh poeh, dat is schrikken zeg. De economische impact is vele malen groter dan in 2008-2009 en toen ging de AEX naar 200 punten. We zullen zien.