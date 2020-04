Slotcall: Europa verliest

Het is een dag om snel te vergeten. De AEX opende nog vlak, maar sindsdien zat er geen moment kracht in de markt. Mede door slechte macro's uit de VS sluit de hoofdindex uiteindelijk 3,3% lager.

De Amerikaanse winkelverkopen daalden afgelopen maand met 8,7% en dat betekent de grootste krimp ooit. Dit wordt door diverse nieuwsmedia aangehaald als belangrijkste trigger voor deze koersdaling. Toch is dit niet helemaal waar, omdat de beurs voor dit cijfer al fors lager stond.

Daarnaast rekenden economen al op een krimp van 8%. Een extreem negatieve verrassing was het dus niet. Waarschijnlijk is het gewoon een cocktail van slecht nieuws. De Empire State Index uit New york viel tegen, de Amerikaanse industriële productie ging ruim 5% onderuit en de olieprijs zakte onder de $20.

Europa verliest

Niet iets om vrolijk van te worden. Tevens mogen we niet vergeten dat Wall Street gisteren zo'n 3% in het groen sloot. Het zijn vooral de Europese beurzen die dus achterblijven. Als we de year to date standen erbij pakken wordt het bijzonder pijnlijk.

Nasdaq 100: -2,2%

S&P500: -14,4%

Dow Jones -18,3%

AEX: -18,8%

DAX: -22,4%

Bel20: -26,1%

CAC: -27,2%

AMX: -28,1%

ASCX: -32,4%

Wat ook opvalt, is dat de kleine aandelen dit jaar gigantisch achterblijven. Iets dat we vandaag ook zien. Op het moment dat het sentiment verslechtert, is het kleine spul vaak als eerste de klos.

ASML: Tikje tegenvallend

Vanochtend trapte ASML (-3,2%) het cijferseizoen af. Door de coronacrisis moet de chipgigant de verwachtingen voor dit jaar laten varen. Dit komt niet als een verrassing, maar eerlijk gezegd had ik wel op een voorspelling over het tweede kwartaal gerekend.

De IEX Beleggersdesk zegt echter wel dat het management informeel heeft laten weten dat de omzet in Q2 waarschijnlijk 50% hoger uitkomt dan afgelopen kwartaal. Tevens zou de winstgevendheid ook een boost moeten krijgen.

Verder is het positief dat het dividend van €2,40 per aandeel over 2019 gehandhaafd blijft. Dit resulteert in een dividendrendement van 0,9%. Geen vetpot, maar beleggers zitten er vooral in vanwege de hoge groei.

Banken wederom onderuit

De grootbanken ING (-8,5%) en ABN Amro (-8,3%) gaan net als gisteren bij het grof vuil. Gisteren stopte JPMorgan Chase $6,8 miljard in de stroppenpot en vandaag volgen de onderstaande drie Amerikaanse banken:

Citigroup $4,6 miljard (koers -3,5%)

Bank of Amerika $3,6 miljard (koers -6,4%)

Goldman Sachs $1 miljard (koers +0,8%)

De voorziening van Goldman Sachs voor slechte leningen valt behoorlijk mee. Zal deze bank net als tijdens de kredietcrisis van 2008/2009 de bankensector outperformen?

Goldman Sachs reported Q1 earnings that missed Wall Street’s expectations, but beat on revenue for the quarter. $GS https://t.co/wchPfgkueh pic.twitter.com/Vk01AmB4Yb — CNBC (@CNBC) April 15, 2020

Rentes

Het is risk-off op de rentemarkt. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier knalt maar liefst zeven basispunten omlaag. De rentes van de zwakke landen lopen daarentegen op. Met name Italië (+10 basispunten) is de klos.