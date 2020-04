Over private equity en geld dat langs zijlijn staat

Dit is denk ik mede een van de redenen waarom per saldo de schade op de beurzen meevalt, gelet op alle hemeltergende cijfers en data. Er is nogal wat (institutioneel) geld in de wereld dat vroeg of laat weer rendement zoekt.

Hoeveel weet niemand. FactSet weet wel dat er alleen in de VS aan private equity 900 miljard staat te wachten.

Ergo, u hebt wellicht ook niet zoveel zin om uw aandelen nu te verkopen, om die partijen daar over zoveel jaar mee te zien zwaaien. Cash is momenteel king en aandelen zijn niet tot moeilijk uit te rekenen, maar zeker private equity kan snel schakelen als het meent dat het moment daar is.