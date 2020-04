BeursVandaag: Tussen hoop en vrees

Mixed bag, of valt het toch een beejte tegen na die eerdere update?

ASML mist namelijk de verwachtingen, trekt de outlook 2020 in, omzet, winst en marges staan onder druk, de onder-intake is wel goed en het bedrijf wil €1,35 dividend betalen.

Nog een. TomTom wordt vol geraakt, trekt ook de outlook 2020 in, verwacht negatieve cash flow, maar sluit wel een deal met Verizon. Het bedrijf zegt sterk genoeg te zijn. Nieuweling CM.com zegt wel op schema zit zitten en groeit als kool. Verder is dit het nieuws, opgelet dus bij Air France-KLM:

15 Apr - 07:48:09 [RTRS] - FRENCH FINANCE MINISTER LE MAIRE: WE WILL DECIDE ON SUPPORT FOR AIR FRANCE KLM IN COMING DAYS

Minder coronagevallen in New York, hier de laatste cijfers van de crisis. Geen bijzonderheden als ik goed heb opgelet, maar de VS trekt wel steun aan WHO in wegens misinformatie.

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/WO0GqtxU30 — Reuters (@Reuters) April 15, 2020

Hoe verbaasd bent u over de kracht van de markt? Viel eerst mijn mond wagenwijd open over de snelle daling, nu is dat over de stijging. Beurzen lopen vooruit op herstel heet het, maar ze zijn wel erg enthousiast gezien alle cijfers en data...? Die neiging heb ik, maar ik ga het niet beter weten dan Mr. Market.

Niettemin vrees ik nog een beuk, als de beurzen inderdaad even te vlug, of te veel... De Nasdaq 100 staat year-to-date bijna weer in de plus, na een fraai dagje Wall Street. VIX onder 40, olie vecht met $20 en de Amerikaanse en de Duitse rente dalen twee basispunten.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:28 Shell werkt aan herstart stilgelegd olieplatform Perdido

07:28 Verdere samenwerking TomTom en telecomconcern Verizon

07:27 Resultaten ASML flink omlaag door coronacrisis

07:15 Coronacrisis slaat flink gat in omzet TomTom

07:12 Winkeliers boekten in februari hogere omzet

14 apr Forse winsten op Wall Street

14 apr Wall Street noteert fors hoger

14 apr Adidas schrapt dividend na lening Duitse ontwikkelingsbank

14 apr Boeing verloor 150 orders voor 737 MAX in maart

14 apr Coronacrisis stuwt opbrengsten techbedrijf CM.com

14 apr Bierverkoop met ruim een derde omlaag door coronamaatregelen

14 apr AEX lager, Europese beurzen overwegend in het groen

14 apr IMF: gebrekkige kredietverlening banken kan crisis versterken

14 apr Beleggingsinstellingen moeten beter controleren op witwassen

Analistenadvies luidt:

DSM: naar €113,50 van €110 - JP Morgan

Fagron: naar €24 van €22 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

Mooie agenda met bedrijfscijfers, de New York Fed Index (eerste leading indicator over deze maand), winkelverkopen en Fed Beige Book:

08:00 ASML Q1-cijfers

08:00 TomTom Q1-cijfers

08:45 Frankrijk inflatie CPI mrt +0,0% MoM

09:00 Spanje inflatie CPI mrt -0,3% MoM

10:00 Italië inflatie CPI mrt -0,3% MoM

13:00 Citigroup Q1-cijfers

13:00 Goldman Sachs Q1-cijfers

13:00 Morgan Stanley Q1-cijfers

14:30 VS detailhandelsverkopen mrt -7,0% MoM

14:30 New York empire State index apr -35

15:15 VS industriële productie mrt -4,2% MoM

16:00 VS handelsvoorraden mrt -0,4% MoM

16:30 Olievoorraden 9,27M

20:00 Beige Book

En dan nog even dit

Duidelijk:

“Today I am instructing my administration to halt funding of the World Health Organization,” says President Trump, claiming it failed to share information about the coronavirus pandemichttps://t.co/HnSlckaq53 (Video via @QuickTake) pic.twitter.com/yP3MFASj22 — Bloomberg (@business) April 15, 2020

Hoe is het mogelijk?

Opportunity still seen in U.S. corporate debt market after Fed boost https://t.co/E5iJVfAknj pic.twitter.com/4xnRyY51d6 — Reuters (@Reuters) April 15, 2020

China kan er ook wat van:

China cuts medium-term borrowing costs by 20 bps, steps up fight against pandemic https://t.co/NVJNFDez0g pic.twitter.com/j24dSfWMwB — Reuters (@Reuters) April 15, 2020

Hoeveel?

Zo:

Airbnb in advanced talks about new $1 billion loan: sources https://t.co/gpeaUVbO5G pic.twitter.com/TvTZoOgfgi — Reuters (@Reuters) April 15, 2020

Gezien de rally laat u zicht dit geen twee keer zeggen!

Schoolvoorbeelden, toch? FT morgen en vandaag, volgens de beursboekjes moet u met zulke krantenkoppen aandelen gaan kopen #AEX pic.twitter.com/W7atN2JB04 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 14, 2020

Niettemin is het bleke FT te verklaren?

Astonishing chart! The UK economy could shrink 12.8% in 2020, which would be the worst year since ... 1709! ht @EdConwaySky pic.twitter.com/12Um9J4vA1 — jeroen blokland (@jsblokland) April 14, 2020

Ja, rally. Verder dan dit kwam de Nasdaq 100 niet, maar daar zal de verbazing niet minder om zijn?

Mss vanavond nog wel. Alsof r niks aan de hand is, #Nasdaq100 (+4,4%) staat al weer bijna in plus dit jaar. En het was zo'n beetje al beste index 2019 #AEX pic.twitter.com/hc6GfHkTIE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 14, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.