TA: Wie van de drie?

ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het eerste kwartaal van 2020 een omzet gerealiseerd die overeenkwam met de verwachtingen, maar gaf niet zoals gebruikelijk een outlook voor het tweede kwartaal af. Dit bleek woensdag voorbeurs uit cijfers van de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleidersector, die eind maart al waarschuwde voor een omzetvertraging.ASML boekte een omzet van 2,44 miljard euro met een brutomarge van 45,1 procent. De toeleverancier rekende vooraf ook op een omzet tussen 2,4 en 2,5 miljard euro met een brutomarge tussen 45 en 46 procent.Aanvankelijk ging ASML echter nog uit van een omzet tussen 3,1 miljard en 3,3 miljard euro met een marge van 46 tot 47 procent. "Uitdagende omstandigheden", maakten volgens CEO Peter Wennink echter dat dit niet haalbaar was. "De huidige coronaviruspandemie raakt ons allemaal", aldus de topman in maart.Afgelopen kwartaal lagen de boekingen op 3,1 miljard euro. Daarvan is 1,5 miljard euro voor de nieuwe technologie EUV, ofwel 11 systemen.De nettowinst bedroeg 391 miljoen euro, ofwel 0,93 euro per aandeel.Over 2019 wil ASML een dividend van 2,40 euro per aandeel uitkeren. Dat betekent dat er na een interim uitkering van 1,05 euro nog een slotdividend volgt van 1,35 euro. Hierover kan de jaarvergadering op 22 april stemmen.OutlookASML zei dat de vooruitzichten momenteel niet veranderd zijn. Klanten hebben orders niet verschoven of geannuleerd, zei CEO Wennink woensdag in een toelichting. "De orderinstroom is sterk", voegde hij toe.Toch wilde ASML vanwege de huidige risico's en onzekerheden als gevolg van de corona-uitbraak geen outlook afgeven voor het tweede kwartaal of heel 2020. "Er is grote onzekerheid over hoe de coronacrisis de mondiale groei, onze eindmarkten, onze productiecapaciteit en aanvoerketen zal raken", zei Wennink.Voor heel dit jaar rekenen analisten gemiddeld op een omzet van 12,6 miljard euro met een brutomarge van 48,4 procent en een winst per aandeel van 7,05 euro.Voor 2025 ligt de gemiddelde analistenraming voor de omzet op 21 miljard euro.Door: ABM Financial News.